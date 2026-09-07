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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (15:02 IST)

లంచాలను ఈఎంఐల తరహాలో చెల్లించారు : డీఎంకేపై సీఎం విజయ్ ఫైర్

vijay cm
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (15:02 IST)
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తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ప్రతిపక్షమై డీఎంకేపై ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర శాసనసభ వేదికగా ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డీఎంకే పాలనలో ఆ పార్టీ నేతలకు పారిశ్రామికవేత్తలు లంచాలను ఈఎంఐల తరహాలో చెల్లించారని ఆరోపించారు. 
 
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా, సోమవారం జరిగిన సభా కార్యక్రమాల్లో సీఎం విజయ్ ప్రసంగిస్తూ, బ్యాంకు రుణాలకు ఈఎంఐలు కట్టినట్టుగా వాయిదాల పద్ధతిలో ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టర్లు గత డీఎంకే ప్రభుత్వానికి లంచాలు ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ పొందుపర్చిన వివరాల ఆధారంగా తాను ఈ విమర్శలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. కాంట్రాక్ట్ విలువలో ఆ మొత్తం 10 శాతం వరకు ఉండేదన్నారు.
 
'పార్టీ నిధుల కోసమని చెప్పి, 7.5 శాతం నుంచి 10 శాతం వరకు వసూలు చేశారని ఈడీ పత్రాల ద్వారా వెల్లడవుతోంది. అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కోసం ఈ లంచాలు తీసుకున్నారు. అప్పుడు అధికారంలో ఉన్నది డీఎంకేనే కదా..! ఎంకే స్టాలిన్‌, ఉదయనిధి స్టాలిన్ తదితర కీలక నేతలు వసూళ్ల సొమ్ముకు ప్రత్యక్ష లబ్ధిదారులు' అని విజయ్‌ విమర్శించారు. దీంతో సభలో గందరగోళం నెలకొంది. డీఎంకే సభ్యులు నిరసనకు దిగడంతో సభా కార్యక్రమాల్లో గందరగోళం నెలకొంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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