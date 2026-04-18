శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026 (12:54 IST)

కాశ్మీర్ టులిప్ గార్డెన్, 10 ఏళ్లలో 30 లక్షల మంది పర్యాటకుల సందర్శన

జమ్మూ: గల్ఫ్ దేశాలలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా కాశ్మీర్‌ను సందర్శించే పర్యాటకుల సంఖ్య తగ్గడంతో, ఆసియాలోనే అతిపెద్దదైన టులిప్ గార్డెన్ ఈసారి కొత్త రికార్డును నెలకొల్పలేకపోయింది. అయితే, ఒక విషయం మాత్రం నిస్సందేహం. గత దశాబ్ద కాలంలో, కాశ్మీర్‌లో మొత్తం పర్యాటక సందర్శనల సంఖ్యను పెంచడంలో ఈ గార్డెన్ గణనీయమైన కృషి చేసింది. గత పదేళ్లలో, ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ట్యూలిప్ గార్డెన్‌ను, అధికారికంగా ఇందిరా గాంధీ మెమోరియల్ ట్యూలిప్ గార్డెన్‌గా పిలువబడే దీనిని 30 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు సందర్శించారు అనేది ఒక వాస్తవం. ఈ సంఖ్యలో స్థానిక నివాసితులు, దేశీయ పర్యాటకులు, అంతర్జాతీయ సందర్శకులు ఉన్నారు.
 
అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం, కేవలం గత ఐదేళ్లలోనే ట్యూలిప్ గార్డెన్ సందర్శకుల సంఖ్య 150 శాతానికి పైగా పెరిగింది. 2017 నుండి ఇప్పటివరకు, మొత్తం 30.67 లక్షల మంది పర్యాటకులు ఈ గార్డెన్‌ను సందర్శించారు. 2020లో కోవిడ్-19 మహమ్మారి తీవ్రంగా వ్యాపించి ఉన్నందున, ఆ ఒక్క సంవత్సరం మాత్రమే ఈ గార్డెన్ మూసివేయబడి ఉంది. 2017లో 1,75,000 మంది, 2018లో 1,48,000 మంది సందర్శకులు ఈ గార్డెన్‌ను సందర్శించినట్లు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. 2019లో సందర్శకుల సంఖ్య మరింత పెరిగి, మొత్తం 1,57,000 మంది గార్డెన్‌ను సందర్శించారు. 2020 సంవత్సరం అంతా గార్డెన్ మూసివేయబడే ఉంది.
 
2021 నుండి, ట్యూలిప్ గార్డెన్ సందర్శకుల సంఖ్యలో భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. గణాంకాల ప్రకారం, 2021లో 1,94,000 మంది, 2022లో 3,60,000 మంది, 2023లో 3,77,000 మంది, 2024లో 4,46,000 మంది సందర్శకులు ఈ గార్డెన్‌ను సందర్శించారు. కాశ్మీర్ ఉద్యానవన శాఖ (Horticulture Department) అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, 2025వ సంవత్సరంలో ఈ గార్డెన్‌కు అత్యధిక సంఖ్యలో సందర్శకులు వచ్చినట్లు రికార్డయింది. ఆ సంవత్సరంలో, మొత్తం 855,000 మంది ప్రజలు ఈ ఉద్యానవనాన్ని సందర్శించారు. 2026లో ఈ సీజన్‌లో మొత్తం 389,000 మంది ప్రజలు ఈ ఉద్యానవనాన్ని సందర్శించారు.
 
2026 సీజన్ కోసం ఈ ఉద్యానవనాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా మార్చి 16న లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సీజన్‌లో, ఉద్యానవనంలో మొత్తం 18 లక్షల ట్యూలిప్ దుంపలను నాటారు. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ఇటీవల ముగిసిన పుష్ప సీజన్‌లో శ్రీనగర్ ట్యూలిప్ గార్డెన్‌లో, ఇది ప్రారంభమైనప్పటి నుండి మొదటిసారిగా ఇ-టికెటింగ్ వ్యవస్థను అమలు చేశారు. ఈ చొరవ 380,000 మందికి పైగా సందర్శకుల ప్రవేశ ప్రక్రియను గణనీయంగా సులభతరం చేసిందని ఒక సీనియర్ అధికారి తెలిపారు.
 
ఈ సీజన్‌లో ట్యూలిప్ గార్డెన్, బాదంవారీ గార్డెన్ వంటి ప్రధాన ఉద్యానవనాలలో ఈ డిజిటల్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారని, దీనికి పర్యాటకులు మరియు స్థానికుల నుండి సానుకూల స్పందన లభించిందని పుష్పసంరక్షణ డైరెక్టర్ మధుర మాసూమ్ వివరించారు. మార్చి 16 నుండి ఏప్రిల్ 16 వరకు ఈ ఉద్యానవనం తెరిచి ఉందని, ఈ కాలంలో మొత్తం 3,82,000 మంది సందర్శకులను ఆకర్షించిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ సంఖ్యలో 1,222 మంది అంతర్జాతీయ పర్యాటకులు, సుమారు 2,24,000 మంది దేశీయ పర్యాటకులు మరియు దాదాపు 1,56,000 మంది స్థానిక సందర్శకులు ఉన్నారు.
 
ఈ ఉద్యానవనంలో దాదాపు 70 రకాల ట్యూలిప్‌లు, అంటే దాదాపు 80 లక్షల వికసించిన పువ్వులు, మరియు లక్ష ఇతర వసంతకాలపు రకాలను ప్రదర్శించారని ఆ అధికారి ఇంకా తెలిపారు. సందర్శకుల కోసం ప్రత్యేకంగా సెల్ఫీ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు కూడా ఆమె పేర్కొన్నారు.

Vijay Deverakonda: మైథాలజికల్ యూనివర్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో విజయ్ దేవరకొండ కొత్త చిత్రం పోస్టర్

Vijay Deverakonda: మైథాలజికల్ యూనివర్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో విజయ్ దేవరకొండ కొత్త చిత్రం పోస్టర్ఇండియన్ సినిమాను గ్లోబల్ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు తనదైన ముందడుగు వేశారు హీరో విజయ్ దేవరకొండ. హాయ్ నాన్న ఫేమ్ డైరెక్టర్ శౌర్యువ్ తో విజయ్ దేవరకొండ చేస్తున్న హ్యూజ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ ఈ రోజు అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు. ఇంటర్నేషల్ టెక్నీషియన్స్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేస్తుండటం విశేషం. వైరా బ్యానర్ నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీ అనౌన్స్ మెంట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్ సినిమా మీద హై ఎక్స్ పెక్టేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

Rashmika Mandanna: కేరళ షెడ్యూల్ కోసం బ్యాంకాక్‌లో శిక్షణ తీసుకుంటున్న రష్మిక మందన్న

Rashmika Mandanna: కేరళ షెడ్యూల్ కోసం బ్యాంకాక్‌లో శిక్షణ తీసుకుంటున్న రష్మిక మందన్ననేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న పాన్ ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా ‘మైసా’తో తన కెరీర్‌లో అత్యంత సవాలుతో కూడిన దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ఇంటెన్స్ గ్లింప్స్‌తో మంచి బజ్ సృష్టించగా, ఇప్పుడు రష్మిక ఆఫ్ స్క్రీన్ డెడికేషన్ అంచనాలను మరింత పెంచుతోంది. రవీంద్ర పుల్లె దర్శకత్వంలో అన్‌ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన 'మైసా'లో రష్మిక ఒక గోండ్ గిరిజన అమ్మాయిగా కనిపిస్తోంది.

Krishna Vamsi: క్రాఫ్ట్ మీద పట్టులేని దర్శకులు, ప్రొడక్షన్ మీద అవగాహన లేని నిర్మాతలే వున్నారు

Krishna Vamsi: క్రాఫ్ట్ మీద పట్టులేని దర్శకులు, ప్రొడక్షన్ మీద అవగాహన లేని నిర్మాతలే వున్నారురామ్ గోపాల్ వర్మ ఏ సందర్భంలోనైనా ఎలాగైానా మాట్లాడి తను సోషల్ మీడియాలో హైలైట్ అవుతుంటారు. అందులో చాలామటుకు వాస్తవం వుంటుంది. ఇటీవలే యూట్యూబ్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హీరో, దర్శకుల చిత్రీకరణలో లోపాలను తేటతెల్లం చేశారు. షోలే సినిమాలో అమితాబ్, ధర్మేంద్ర ఒకే రకమైన బట్టలు వేసుకుని రియలిజానికి నాంది పలికారు.

సుస్వాగతం కోసం సౌందర్యను వద్దన్న పవన్ కల్యాణ్.. దేవయానిని అందుకే తీసుకున్నారట!

సుస్వాగతం కోసం సౌందర్యను వద్దన్న పవన్ కల్యాణ్.. దేవయానిని అందుకే తీసుకున్నారట!సుస్వాగతం సినిమా గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. సుమారు రూ.6కోట్ల షేర్ వసూలు చేసిన ఈ సినిమా.. 16 కేంద్రాల్లో 175 రోజులు ప్రదర్శించబడింది. ఈ సినిమా ద్వారా పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు దగ్గరయ్యారు. ఇంకా పవర్ స్టార్ అనే బిరుదు ఈ సినిమాతో ఆయనకు దక్కింది. ఈ సినిమా గురించి ప్రస్తుతం ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. 1997లో వచ్చిన తమిళ హిట్ మూవీ లవ్ టుడేకు రీమేక్‌గా వచ్చిన సుస్వాగతం సినిమాలో మొదట సౌందర్య హీరోయిన్‌గా నటించాల్సింది. ఈ సినిమా కోసం ఆమెను సినీ యూనిట్ ముందుగా సంప్రదించింది.

Chiyaan Vikram: చియాన్ 63 టీజర్‌తో విక్రమ్ 60వ పుట్టినరోజు వేడుక ప్రారంభం

Chiyaan Vikram: చియాన్ 63 టీజర్‌తో విక్రమ్ 60వ పుట్టినరోజు వేడుక ప్రారంభంపొగతో నిండిన పారిశ్రామిక ప్రాంగణంలో విక్రమ్, సూటిగా చూస్తూ జ్వాలను వెలిగిస్తున్నట్లు ఈ గ్రిట్టీ క్లిప్ చూపిస్తుంది. అదే సమయంలో, తెరపై 'వంట ఇప్పుడు మొదలవుతుంది' అని టెక్స్ట్ సూచిస్తుంది. ఆనంద్ శంకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వారి పునఃకలయిక గురించి ఉత్సాహంగా పోస్ట్ చేసిన సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో అర్జున్, సాయి సిద్ధార్థ్ వంటి నటులు నటిస్తున్నారు,

శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడే గుమ్మడి గింజలు

శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడే గుమ్మడి గింజలుగుమ్మడి కాయలలో పోషకాలు, విటమిన్స్, మినరల్స్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. గుమ్మడి గింజలు తింటుంటే కలిగే 7 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడుకోవాలంటే గుమ్మడి గింజలు తినడం మంచిదని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. గుమ్మడి గింజలు క్యాన్సర్ నివారిణిగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. ప్రొస్టేట్ గ్రంథుల వాపును తగ్గించడానికి వైద్య పరంగా గుమ్మడి కాయ సరిపోతుంది. గుమ్మడి తీసుకోవడం వలన చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మేలు జరుగుతుంది. రక్తంలోని గ్లూకోజ్‌ను బాగా తగ్గిస్తుంది. గుమ్మడి గింజల నుంచి తీసిన నూనెను ఉపయోగించడం వలన అధిక రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.

విక్టోరియా సీక్రెట్ ఇండియా బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తృప్తి దిమ్రీని ప్రకటించిన అప్పారెల్ గ్రూప్

విక్టోరియా సీక్రెట్ ఇండియా బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తృప్తి దిమ్రీని ప్రకటించిన అప్పారెల్ గ్రూప్హైదరాబాద్: ప్రముఖ గ్లోబల్ ఫ్యాషన్, లైఫ్‌స్టైల్ రిటైల్ సంస్థ అప్పారెల్ గ్రూప్ తమ ప్రయాణంలో మరో కీలక అడుగు వేసింది. ఫేమస్ బ్రాండ్ విక్టోరియా సీక్రెట్ ఇండియాకు మొట్టమొదటి బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తృప్తి దిమ్రీని ఎంపిక చేసినట్లు ప్రకటించింది. మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతూ, వారి అందాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ విక్టోరియా సీక్రెట్, పింక్. తాజాగా ఇవి భారతదేశంలో తమ సమ్మర్ సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్‌ను లాంచ్ చేశాయి. బ్రాండ్ కొత్త లోకల్ అంబాసిడర్ తృప్తి దిమ్రీ ఈ క్యాంపెయిన్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నారు.

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్తగినంతగా గుర్తించబడని కాలేయ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని భారతదేశం ఎదుర్కొంటోంది. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, NAFLD (మద్యపానం-రహిత కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి) జనాభాలో 9% నుండి 32% మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది. అంటే దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరిపై దీని ప్రభావం ఉంటోంది. దీనిని ప్రస్తుతం ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిగా గుర్తిస్తున్నారు. కాలేయ సంబంధిత వైద్య పరిస్థితులు ఇప్పటికే మొత్తం మరణాలలో 66% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలు

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలుసయాటికా(Sciatica) అనేది వెన్నెముక కింది భాగం నుండి మొదలై కాలి చివరి వరకు పాకే నొప్పి. ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించినప్పటికీ, ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మరియు వ్యాయామాల ద్వారా మంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. సయాటికా నొప్పి తగ్గడానికి పాటించవలసిన ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఏమిటో చూద్దాము. వేడి, చల్లని ప్యాక్స్, ఇది తక్షణ ఉపశమనానికి బాగా పనిచేస్తుంది. నొప్పి మొదలైన మొదటి 2-3 రోజులు ఐస్ ప్యాక్ వాడండి. ఇది వాపును, మంటను తగ్గిస్తుంది. నొప్పి వచ్చిన చోట వేడి నీళ్ల బ్యాగుతో కాపడం పెట్టండి. ఇది రక్త ప్రసరణను పెంచి, కండరాల బిగువును తగ్గిస్తుంది.

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతం

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతంహైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 2026: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన మరియు క్లిష్టమైన రెండు పీడియాట్రిక్ కేసులను వైద్యులు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ కేసులు అధిక నైపుణ్యం, ఖచ్చితత్వం అవసరమైనవిగా వైద్యులు తెలిపారు. 8 సంవత్సరాల బాలిక (బరువు: 21.2 కిలోలు) శ్వాసలో ఇబ్బంది, మెడ నొప్పితో ఆసుపత్రికి వచ్చింది. మెడ మరియు స్పైన్‌కు ఎంఆర్‌ఐ పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఛాతి వెనుక భాగంలో 11.6 x 10.6 x 8.7 సెం.మీ పరిమాణంలో భారీ కణితి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ కణితి ప్రధాన రక్తనాళాలు, ముఖ్యంగా అయోర్టా, మరియు స్పైనల్ కాల్‌కు అత్యంత సమీపంగా ఉండటంతో పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది.
