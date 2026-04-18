కాశ్మీర్ టులిప్ గార్డెన్, 10 ఏళ్లలో 30 లక్షల మంది పర్యాటకుల సందర్శన

జమ్మూ: గల్ఫ్ దేశాలలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా కాశ్మీర్ను సందర్శించే పర్యాటకుల సంఖ్య తగ్గడంతో, ఆసియాలోనే అతిపెద్దదైన టులిప్ గార్డెన్ ఈసారి కొత్త రికార్డును నెలకొల్పలేకపోయింది. అయితే, ఒక విషయం మాత్రం నిస్సందేహం. గత దశాబ్ద కాలంలో, కాశ్మీర్లో మొత్తం పర్యాటక సందర్శనల సంఖ్యను పెంచడంలో ఈ గార్డెన్ గణనీయమైన కృషి చేసింది. గత పదేళ్లలో, ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ట్యూలిప్ గార్డెన్ను, అధికారికంగా ఇందిరా గాంధీ మెమోరియల్ ట్యూలిప్ గార్డెన్గా పిలువబడే దీనిని 30 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు సందర్శించారు అనేది ఒక వాస్తవం. ఈ సంఖ్యలో స్థానిక నివాసితులు, దేశీయ పర్యాటకులు, అంతర్జాతీయ సందర్శకులు ఉన్నారు.
అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం, కేవలం గత ఐదేళ్లలోనే ట్యూలిప్ గార్డెన్ సందర్శకుల సంఖ్య 150 శాతానికి పైగా పెరిగింది. 2017 నుండి ఇప్పటివరకు, మొత్తం 30.67 లక్షల మంది పర్యాటకులు ఈ గార్డెన్ను సందర్శించారు. 2020లో కోవిడ్-19 మహమ్మారి తీవ్రంగా వ్యాపించి ఉన్నందున, ఆ ఒక్క సంవత్సరం మాత్రమే ఈ గార్డెన్ మూసివేయబడి ఉంది. 2017లో 1,75,000 మంది, 2018లో 1,48,000 మంది సందర్శకులు ఈ గార్డెన్ను సందర్శించినట్లు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. 2019లో సందర్శకుల సంఖ్య మరింత పెరిగి, మొత్తం 1,57,000 మంది గార్డెన్ను సందర్శించారు. 2020 సంవత్సరం అంతా గార్డెన్ మూసివేయబడే ఉంది.
2021 నుండి, ట్యూలిప్ గార్డెన్ సందర్శకుల సంఖ్యలో భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. గణాంకాల ప్రకారం, 2021లో 1,94,000 మంది, 2022లో 3,60,000 మంది, 2023లో 3,77,000 మంది, 2024లో 4,46,000 మంది సందర్శకులు ఈ గార్డెన్ను సందర్శించారు. కాశ్మీర్ ఉద్యానవన శాఖ (Horticulture Department) అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, 2025వ సంవత్సరంలో ఈ గార్డెన్కు అత్యధిక సంఖ్యలో సందర్శకులు వచ్చినట్లు రికార్డయింది. ఆ సంవత్సరంలో, మొత్తం 855,000 మంది ప్రజలు ఈ ఉద్యానవనాన్ని సందర్శించారు. 2026లో ఈ సీజన్లో మొత్తం 389,000 మంది ప్రజలు ఈ ఉద్యానవనాన్ని సందర్శించారు.
2026 సీజన్ కోసం ఈ ఉద్యానవనాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా మార్చి 16న లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సీజన్లో, ఉద్యానవనంలో మొత్తం 18 లక్షల ట్యూలిప్ దుంపలను నాటారు. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ఇటీవల ముగిసిన పుష్ప సీజన్లో శ్రీనగర్ ట్యూలిప్ గార్డెన్లో, ఇది ప్రారంభమైనప్పటి నుండి మొదటిసారిగా ఇ-టికెటింగ్ వ్యవస్థను అమలు చేశారు. ఈ చొరవ 380,000 మందికి పైగా సందర్శకుల ప్రవేశ ప్రక్రియను గణనీయంగా సులభతరం చేసిందని ఒక సీనియర్ అధికారి తెలిపారు.
ఈ సీజన్లో ట్యూలిప్ గార్డెన్, బాదంవారీ గార్డెన్ వంటి ప్రధాన ఉద్యానవనాలలో ఈ డిజిటల్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారని, దీనికి పర్యాటకులు మరియు స్థానికుల నుండి సానుకూల స్పందన లభించిందని పుష్పసంరక్షణ డైరెక్టర్ మధుర మాసూమ్ వివరించారు. మార్చి 16 నుండి ఏప్రిల్ 16 వరకు ఈ ఉద్యానవనం తెరిచి ఉందని, ఈ కాలంలో మొత్తం 3,82,000 మంది సందర్శకులను ఆకర్షించిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ సంఖ్యలో 1,222 మంది అంతర్జాతీయ పర్యాటకులు, సుమారు 2,24,000 మంది దేశీయ పర్యాటకులు మరియు దాదాపు 1,56,000 మంది స్థానిక సందర్శకులు ఉన్నారు.
ఈ ఉద్యానవనంలో దాదాపు 70 రకాల ట్యూలిప్లు, అంటే దాదాపు 80 లక్షల వికసించిన పువ్వులు, మరియు లక్ష ఇతర వసంతకాలపు రకాలను ప్రదర్శించారని ఆ అధికారి ఇంకా తెలిపారు. సందర్శకుల కోసం ప్రత్యేకంగా సెల్ఫీ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు కూడా ఆమె పేర్కొన్నారు.