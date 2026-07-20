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Kasturba Hospital: నాలుగేళ్ల కుడి కంటిలో పరాన్నజీవి.. ఎలా కనుగొన్నారంటే?
మణిపాల్లోని కస్తూర్బా ఆసుపత్రి వైద్యులు, కుడి కంటిలో నిరంతర ఎరుపు, మంటతో వచ్చిన నాలుగేళ్ల చిన్నారి కంటి నుండి సజీవంగా ఉన్న ఒక పరాన్నజీవి పురుగును విజయవంతంగా తొలగించారు. కంటి ఎరుపు తగ్గకపోవడంతో ఆ చిన్నారి తల్లిదండ్రులు వైద్య సహాయం కోరారు.
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పరీక్ష సమయంలో, కంటి పొర (కన్జంక్టివా) కింద చిన్నగా కదులుతున్నట్లుగా ఉన్న వాపును వైద్యులు గమనించారు, దీనితో అది సజీవ పరాన్నజీవి అయి ఉండవచ్చనే అనుమానం కలిగింది. కస్తూర్బా ఆసుపత్రి నేత్ర వైద్య విభాగం ప్రొఫెసర్, విభాగాధిపతి డాక్టర్ యోగిష్ ఎస్ కామత్ నేతృత్వంలోని బృందం, డాక్టర్ ప్రియల్ అగర్వాల్, డాక్టర్ అపర్ణ నేతృత్వంలోని అనస్థీషియా బృందం, ఇతర శస్త్రచికిత్స సిబ్బంది సహకారంతో జనరల్ అనస్థీషియా కింద ఎక్సిషన్ బయాప్సీని నిర్వహించింది. వారు అందులో సన్నని, దారం వంటి సజీవ పురుగును కనుగొన్నారు.
కేఎంసీ మైక్రోబయాలజీ విభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వినయ్ ఖన్నా ఆ పరాన్నజీవిని డైరోఫిలేరియా రెపెన్స్గా గుర్తించారు. డైరోఫిలేరియాసిస్ అనేది సోకిన దోమల కాటు ద్వారా వ్యాపించే ఒక జూనోటిక్ ఇన్ఫెక్షన్. ఈ దోమలు సాధారణంగా కుక్కలు, ఇతర జంతువులకు సోకుతాయి. అప్పుడప్పుడు వాటి లార్వాలు మనుషులకు కూడా వ్యాపిస్తాయి, అక్కడ అవి కంటి చుట్టూ స్థిరపడవచ్చు అని వైద్యులు తెలిపారు. చికిత్స అనంతరం ఆ చిన్నారి పూర్తిగా కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యింది.
మనుషులలో డైరోఫిలేరియాసిస్ చాలా అరుదుగా సంభవిస్తున్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా తీర ప్రాంతాల్లోని నేత్ర వైద్యులు ఇటువంటి కేసుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎందుకంటే వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించి, సకాలంలో శస్త్రచికిత్స చేసి తొలగిస్తే పూర్తిస్థాయిలో కోలుకోవచ్చని డాక్టర్ యోగిష్ కామత్ అన్నారు.
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