ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సుకు తప్పిన పెను ప్రమాదం.. 20మంది సేఫ్
కావేరి ట్రావెల్స్కు చెందిన ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు మంగళవారం కర్నూలు శివార్లలోని జగన్నాథ గట్టు సమీపంలో ప్రమాదానికి గురైంది. బస్సు రోడ్డు డివైడర్ను దాటి ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలు వెళ్లే దారిలోకి వెళ్లడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఎదురుగా ఏ వాహనం రాకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆ బస్సులో 29 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వారందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.
ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత, బస్సు యాజమాన్యం ప్రయాణికులను వారి గమ్యస్థానాలకు సురక్షితంగా చేర్చడానికి మరో వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ప్రాంతంలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులకు సంబంధించిన వరుస ప్రమాదాల మధ్య ఈ తాజా దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.
గతంలో, కర్నూలు సమీపంలోని చిన్నటేకూరు వద్ద జరిగిన ఘోర వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనమయ్యారు. ఆ తర్వాత, నంద్యాల జిల్లాలోని సిరివెల్ల సమీపంలో ఒక వీఆర్బీసీఐవీఆర్ ట్రావెల్స్ బస్సు రోడ్డు డివైడర్ను దాటి ఎదురుగా వస్తున్న ట్రక్కును ఢీకొనడంతో ప్రమాదానికి గురైంది, ఈ ఘటనలో ముగ్గురు వ్యక్తులు సజీవ దహనమై మరణించారు.