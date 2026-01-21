కేరళలో బస్సులో లైంగిక వేధింపులు.. వ్యక్తి ఆత్మహత్య.. కార్డ్బోర్డ్లతో పురుషుల ప్రయాణం (video)
కేరళలో జరిగిన ఒక విషాద సంఘటనపై తీవ్రంగా చర్చ జరిగింది. బస్సులో లైంగిక ఆరోపణలు ఎదుర్కొని ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఆరోపణకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అయింది. నిందితుడు తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాడని టాక్ వస్తోంది. బాధిత మహిళ పోలీసులను ఆశ్రయించే బదులు ఆ వీడియోను ఎందుకు షేర్ చేసిందని చాలా మంది ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆ వ్యక్తి నిర్దోషి అని భావిస్తే చట్టపరమైన మార్గాన్ని ఎందుకు ఎంచుకోలేదని మరికొందరు అడుగుతున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ఈ అంశంపై నెటిజన్లు పెద్ద చర్చే సాగించారు. ఈ కేరళ సంఘటన తర్వాత, బస్సులో ప్రయాణించే పురుషులలో భయం పుట్టుకొచ్చింది. కొన్ని వీడియోలలో పురుషులు ప్రయాణించేటప్పుడు కార్డ్బోర్డ్ కార్టన్లను ధరించి ఉన్నట్లు చూపిస్తున్నారు. బస్సు కండక్టర్లు, సిబ్బంది కూడా తాము అసురక్షితంగా భావిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
పురుషులు బహిరంగ ప్రదేశాలకు దూరంగా ఉండాలని కూడా కొందరు సూచిస్తున్నారు. తప్పుడు కేసులను నివారించడానికి మహిళలు మాత్రమే బస్సులను ఉపయోగించాలని వారు అంటున్నారు. ఇటువంటి తీవ్రమైన అభిప్రాయాలు సమాజంలో పెరుగుతున్న భయం, అపనమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.
లైంగిక వేధింపులకు తీవ్రమైన నేరం. బాధితులకు న్యాయం కావాలి. అదే సమయంలో, న్యాయం చట్టం ద్వారా రావాలి. సోషల్ మీడియా విచారణలు జీవితాలను నాశనం చేస్తాయి. న్యాయమైన ప్రక్రియ ఎల్లప్పుడూ ముందుండాలి.