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స్నేహితులపై అసభ్య వీడియోలు- కేరళ బూతు వ్లాగర్ అరెస్ట్
సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా తన స్నేహితులకు సంబంధించిన అసభ్యకరమైన వీడియోలను రూపొందించి, వాటిని పంచుకున్నారనే ఆరోపణపై ఒక వ్లాగర్పై కేసు నమోదైనట్లు పోలీసులు ఆదివారం తెలిపారు. న్యాయవాది శ్రీజిత్ పెరుమన శనివారం చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు ఎర్నాకుళం రూరల్ సైబర్ పోలీసులు ఈ కేసును నమోదు చేశారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
థోప్పి (అసలు పేరు ముహమ్మద్ నిహాద్) అనే ఈ వ్లాగర్ అనేక యూట్యూబ్ ఛానెళ్లను నిర్వహిస్తుండటంతో పాటు, తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాల ద్వారా కూడా కంటెంట్ను పంచుకుంటూ ఉంటారు. అతని ప్రధాన యూట్యూబ్ ఛానెల్కు పది లక్షలకు పైగా సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో తన స్నేహితులతో కూడిన అసభ్యకరమైన వీడియోలను యూట్యూబ్, ఇతర సోషల్ మీడియా వేదికలలో పోస్ట్ చేశాడనే ఆరోపణలు ఇటీవల వెల్లువెత్తాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఫిర్యాదుదారు హోం మంత్రి రమేష్ చెన్నితలకు, పోలీసులకు ఫిర్యాదు సమర్పించడంతో ప్రాథమిక విచారణ ప్రారంభమైందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన ఒక అధికారి మాట్లాడుతూ, దర్యాప్తు అధికారులు అతని సోషల్ మీడియా ఖాతాలను పరిశీలించి, అతను అసభ్యకరమైన వీడియోలను పోస్ట్ చేసినట్లు నిర్ధారించారని తెలిపారు. అతనిని చూసేవారిలో ఎక్కువమంది టీనేజర్లు ఉన్నారని, అతను తన వీడియోలలో తరచుగా అసభ్యకరమైన భాషను ఉపయోగిస్తుంటాడని ఆ అధికారి తెలిపారు.
ప్రాథమిక విచారణలో భాగంగా థోప్పి స్నేహితుల వాంగ్మూలాలను కూడా నమోదు చేసిన తర్వాతే ఈ కేసును నమోదు చేశామని ఆయన చెప్పారు. థోప్పి పోలీసుల దృష్టికి రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గత ఏడాది ఏప్రిల్లో, కోజికోడ్ జిల్లాలోని వడకర సమీపంలో ప్రైవేట్ బస్సు సిబ్బందిపై ఎయిర్ గన్ను గురిపెట్టి బెదిరించినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అలాగే 2023లో, మలప్పురం జిల్లాలోని వలంచేరిలో బహిరంగంగా అసభ్య పదజాలం ఉపయోగించడం, ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగించినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై అతన్ని అరెస్టు చేశారు.
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ 60 ఏళ్ల వయసులో మూడోపెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన ప్రియురాలు గౌరి స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఐతే ఈ వివాహం అతికొద్ది మంది సమక్షంలో జరుగుతుందనీ, రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం తను అమెరికాలో వున్నాననీ, అక్కడి నుంచి రాగానే జూలై 5న ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. కాగా తను గౌరీతో రిలేషన్లో వున్నట్లు ఆమీర్ ఖాన్ గత ఏడాదిలోనే బైటపెట్టారు. ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగులో వున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో గౌరీని మీడియాకు కూడా పరిచయం చేసారు ఆమీర్.
సమంత తల్లి కాబోతుందా.. బేబీ బంప్తో కనిపించిన మా ఇంటి బంగారం? (video)
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Klin Kaara: క్లిన్ కారాతో హ్యాపీగా కనిపించిన ఉపాసన, రామ్ చరణ్
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