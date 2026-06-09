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కేరళలో షిగెల్లా ఇన్ఫెక్షన్.. నాలుగేళ్ల చిన్నారి మృతి.. నివారణ చర్యలు ముమ్మరం
కోజికోడ్లో షిగెల్లా ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా నాలుగేళ్ల చిన్నారి మరణించిన నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం నిఘా, నివారణ చర్యలను ముమ్మరం చేసిందని కేరళ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కె. మురళీధరన్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఈ వ్యాధి కారణంగా నమోదైన మొదటి మరణం ఇదే కావడం గమనార్హం.
Shigella Infection
విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి మురళీధరన్ మాట్లాడుతూ, ఈ ఇన్ఫెక్షన్తో ముగ్గురు పిల్లలు కోజికోడ్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిలో చేరారని వెల్లడించారు. ఇద్దరు వ్యక్తులు కోలుకుని ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ కాగా, తలక్కులత్తూరుకు చెందిన నీల అనే నాలుగేళ్ల చిన్నారి శనివారం ఈ వ్యాధి కారణంగా మరణించింది. షిగెల్లా అనేది ప్రధానంగా పేగులపై ప్రభావం చూపే బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ అని, దీనివల్ల విరేచనాలు, జ్వరం, కడుపు నొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని మురళీధరన్ తెలిపారు.
ఈ వ్యాధి ప్రధానంగా కలుషితమైన ఆహారం, నీటి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. దీని వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి కఠినమైన పరిశుభ్రత పాటించడం చాలా అవసరమని పేర్కొన్నారు. గత వారం అలప్పుజ, పతనంతిట్ట జిల్లాల్లో సుమారు 123 కేసులు నమోదయ్యాయని ఆయన తెలిపారు.
వయనాడ్లో విద్యార్థులకు జీర్ణకోశ సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తడంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రాథమిక విచారణలో ఈ కేసులు షిగెల్లాకు సంబంధించినవి కావని తేలిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. సుల్తాన్ బతేరి ప్రాంతంలోని విద్యాసంస్థలకు చెందిన సుమారు 164 మంది విద్యార్థులలో వాంతులు, విరేచనాలు వంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లు సమాచారం.
శనివారం సాయంత్రం కోజికోడ్ మెడికల్ కాలేజీకి చెందిన వైద్య బృందం ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళిందని, సమగ్ర పరిశీలన కోసం నమూనాలను సేకరించిందని ఆయన తెలిపారు.
తండ్రి-కొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంగా ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్ ట్రైలర్
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Pawan Kalyan: రాజకీయాల కోసం నటనకు విరామం ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ?
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Puri Jagannadh: దృష్టి లోపం ఉన్న బిచ్చగాడి పాత్రలో స్లమ్ డాగ్ విజయ్ సేతుపతి
డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, హీరో విజయ్ సేతుపతి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్-డ్రామా 'స్లమ్ డాగ్' 33 టెంపుల్ రోడ్'. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది; అన్ని భాషల వెర్షన్లకు సంబంధించిన పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్పై పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్, జె.బి. నారాయణరావు కొండ్రోల్లా జె.బి. మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై నిర్మించారు. తాజాగా చిత్ర బృందం టీజర్ను లాంచ్ చేశారు
Peddi Thanks meet: హిట్ అవ్వాలనే కసితో పెద్ది సినిమా చేశా, ప్రేక్షకులు దీవించారు : రామ్ చరణ్
పెద్ది సినిమా విడుదలై మంచి టాక్ తో రన్ అవుతుండడంతో నేడు హైదరాబాద్ లో థ్యాంక్స్ ప్రెస్ మీట్ ను చిత్ర యూనిట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ, నచ్చుతూ, ప్రేమిస్తూ పనిచేయడం నాకు ఇష్టం. తెలిసిన పని చేస్తూ ఇంత ప్రేమను పొందడం అర్థంకాలేదు. ఎవరూ నన్ను పుష్ చేసి ఇలా చేయి అనలేదు. నాకు పెద్ది సినిమా చేయడం చాలా సంత్రుప్తిగా వుంది. అందుకే థ్యాంక్స్ చెబుదామనే ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం.
Trigun : జంగా గా త్రిగుణ్ మోషన్ పోస్టర్ విడుదల
త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ప్రధాన తారాగణంగా నటిస్తున్న చిత్రం జంగా. కెవిన్ గడ్డం(శ్రీహరి) కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వనిత కిలారి సమర్పణలో ఆర్కె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారి నిర్మిస్తున్న చిత్రం. నేడు త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చిత్రయూనిట్ స్పెషల్ అప్డేట్ను ఇచ్చారు.