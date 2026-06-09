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  4. Kerala : Four-Year-Old Dies Of Shigella Infection; Govt Steps Up Surveillance
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 9 June 2026 (12:23 IST)

కేరళలో షిగెల్లా ఇన్ఫెక్షన్.. నాలుగేళ్ల చిన్నారి మృతి.. నివారణ చర్యలు ముమ్మరం

Shigella Infection
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (12:21 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (12:23 IST)
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Shigella Infection
కోజికోడ్‌లో షిగెల్లా ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా నాలుగేళ్ల చిన్నారి మరణించిన నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం నిఘా, నివారణ చర్యలను ముమ్మరం చేసిందని కేరళ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కె. మురళీధరన్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఈ వ్యాధి కారణంగా నమోదైన మొదటి మరణం ఇదే కావడం గమనార్హం. 
 
విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి మురళీధరన్ మాట్లాడుతూ, ఈ ఇన్ఫెక్షన్‌తో ముగ్గురు పిల్లలు కోజికోడ్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిలో చేరారని వెల్లడించారు. ఇద్దరు వ్యక్తులు కోలుకుని ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ కాగా, తలక్కులత్తూరుకు చెందిన నీల అనే నాలుగేళ్ల చిన్నారి శనివారం ఈ వ్యాధి కారణంగా మరణించింది. షిగెల్లా అనేది ప్రధానంగా పేగులపై ప్రభావం చూపే బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ అని, దీనివల్ల విరేచనాలు, జ్వరం, కడుపు నొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని మురళీధరన్ తెలిపారు. 
 
ఈ వ్యాధి ప్రధానంగా కలుషితమైన ఆహారం, నీటి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. దీని వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి కఠినమైన పరిశుభ్రత పాటించడం చాలా అవసరమని పేర్కొన్నారు. గత వారం అలప్పుజ, పతనంతిట్ట జిల్లాల్లో సుమారు 123 కేసులు నమోదయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. 
 
వయనాడ్‌లో విద్యార్థులకు జీర్ణకోశ సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తడంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రాథమిక విచారణలో ఈ కేసులు షిగెల్లాకు సంబంధించినవి కావని తేలిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. సుల్తాన్ బతేరి ప్రాంతంలోని విద్యాసంస్థలకు చెందిన సుమారు 164 మంది విద్యార్థులలో వాంతులు, విరేచనాలు వంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లు సమాచారం. 
 
శనివారం సాయంత్రం కోజికోడ్ మెడికల్ కాలేజీకి చెందిన వైద్య బృందం ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళిందని, సమగ్ర పరిశీలన కోసం నమూనాలను సేకరించిందని ఆయన తెలిపారు.
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సెల్వి

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