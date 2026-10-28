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  4. Kerala HC Quashes Cheating Case Against Nivin Pauly After Settlement
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (23:09 IST)

మలయాళ నటుడు నివిన్ పౌలీపై క్రిమినల్ కేసు - కేరళ హైకోర్టు కొట్టివేత

Nivin Pauly
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (23:09 IST)
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Nivin Pauly
ఆర్థిక మోసానికి సంబంధించి మలయాళ నటుడు నివిన్ పౌలీపై నమోదైన క్రిమినల్ కేసును కేరళ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. ఫిర్యాదుదారుడు, నటుడు తమ వివాదాన్ని సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించుకోవడంతో కోర్టు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. 
 
2022లో విడుదలైన మహావీర్యార్ చిత్రానికి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించిన పి.ఎస్. షమ్నాస్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, గత ఏడాది నివిన్ పౌలీపై ఐపీసీ సెక్షన్లు 406, 420 (మోసం) కింద ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదైంది. న్యాయమూర్తి పి.వి. బాలకృష్ణన్ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను కొట్టివేశారు. 
 
ఇరుపక్షాలు తమ వివాదాలను సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించుకోవడంతో, ఈ కేసును రద్దు చేస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను కొట్టివేయాలని కోరుతూ సదరు నటుడు దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై కోర్టు ఈ ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. పిటిషనర్ (పౌలీ)పై మోపిన నేరాలు తీవ్రమైనవి కావు, సమాజంపై ఎటువంటి తీవ్ర ప్రభావం చూపేవి కావు అని కోర్టు గమనించింది. 
 
అంతేకాకుండా, పిటిషనర్‌కు శిక్ష పడే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నందున, ఈ విచారణను కొనసాగించడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదని నేను భావిస్తున్నాను.. అని న్యాయమూర్తి బాలకృష్ణన్ పేర్కొన్నారు. 
 
కేసు నమోదుకు దారితీసిన వివాదం తమ మధ్య పరిష్కారమైందని పేర్కొంటూ, ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను కొట్టివేయాలని కోరుతూ పాలీ కోర్టును ఆశ్రయించారు. తమ మధ్య ఎటువంటి వివాదాలు లేవని, ఈ కేసును ఇక ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఇష్టపడటం లేదని ఇరుపక్షాలు కోర్టుకు తెలియజేశాయి. పిటిషనర్‌పై ఉన్న కేసును కొట్టివేసేందుకు తమకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని ప్రాసిక్యూషన్ కూడా కోర్టుకు వెల్లడించింది. 
 
మహావీర్యర్ చిత్రం వాణిజ్యపరంగా విజయం సాధించకపోవడంతో, తనకు రూ. 95 లక్షలు చెల్లిస్తానని నివిన్ పౌలీ హామీ ఇచ్చారని షమ్నాస్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, అబ్రిడ్ షైన్ దర్శకత్వంలో రాబోయే యాక్షన్ హీరో బిజు 2 చిత్రంలో తనను భాగస్వామిని చేస్తానని కూడా పౌలీ మాట ఇచ్చారని ఆయన తెలిపారు. అంతకుముందు, ఆ సినిమా షూటింగ్ కోసం తన చేత సుమారు రూ. 1.9 కోట్లు ఖర్చు చేయించారని షమ్నాస్ ఆరోపించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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