శబరిమల బంగారు పూత రాగి తలుపులు బరువు తగ్గాయ్.. సిట్ ఏర్పాటు
శబరిమల వద్ద ఉన్న ద్వారపాలక విగ్రహాల బంగారు పూతతో కూడిన రాగి ఫలకాల బరువు తగ్గడంలో జరిగిన అవకతవకలను దర్యాప్తు చేయడానికి ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ఏర్పాటు చేయాలని కేరళ హైకోర్టు సోమవారం ఆదేశించింది. ఈ విషయంపై ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టిడిబి) విజిలెన్స్ బృందం తన ప్రాథమిక దర్యాప్తుపై మధ్యంతర నివేదికను సమర్పించిన తర్వాత జస్టిస్ రాజా విజయరాఘవన్ వి, కె వి జయకుమార్లతో కూడిన ధర్మాసనం సిట్ను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించింది.
2019లో వ్యాపారవేత్త ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టి స్పాన్సర్ చేసిన ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ కోసం చెన్నైకి చెందిన ఒక సంస్థకు ద్వారపాలకాలను పంపిన తర్వాత వాటి బరువు తగ్గడంపై దర్యాప్తు చేయాలని కోర్టు గతంలో టీడీపీ విజిలెన్స్ బృందాన్ని ఆదేశించింది. సిట్కి సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎస్ శశిధరన్ నేతృత్వం వహిస్తారు.
దీని పనితీరును క్రైమ్ బ్రాంచ్ హెడ్, అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ హెచ్ వెంకటేష్ పర్యవేక్షిస్తారు. సైబర్ పోలీస్ అధికారులు కూడా ఈ బృందంలో ఉన్నారు. ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిట్లో భాగంగా అధికారుల పేర్లను కేరళ హైకోర్టుకు సూచించింది.
2022 ఎలంతూర్ నరబలి కేసుతో సహా సంక్లిష్టమైన క్రిమినల్ కేసులను దర్యాప్తు చేయడంలో శశిధరన్కు ఉన్న ఉన్నత ట్రాక్ రికార్డ్ కారణంగా ఆయనను ఎంపిక చేశారు. దర్యాప్తును గోప్యంగా నిర్వహించాలని, నివేదికలను నేరుగా దానికి సమర్పించాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది.
గత వారం, రిటైర్డ్ జస్టిస్ కె టి శంకరన్ పర్యవేక్షణలో శబరిమల ఆలయంలో బంగారంతో సహా అన్ని విలువైన వస్తువుల సమగ్ర జాబితాను కోర్టు ఆదేశించింది. దర్యాప్తులో భాగంగా, టిడిబి విజిలెన్స్ పాటీని రెండు రోజుల పాటు ప్రశ్నించింది. ఆ తర్వాత నివేదికను కోర్టులో దాఖలు చేశారు. ఇంతలో, ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు చేయడానికి సిట్ను ఏర్పాటు చేయాలన్న కేరళ హైకోర్టు నిర్ణయాన్ని దేవస్వం మంత్రి విఎన్ వాసవన్ స్వాగతించారు.