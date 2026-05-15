రైతులకు శుభవార్త - త్వరలో కేరళను తాకనున్న రుతుపవనాలు
భారత వాతావరణ శాఖ రైతులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఈ నెల 26వ తేదీన రుతుపవనాలు కేరళ రాష్ట్రాన్ని తాకుతాయని వెల్లడించింది. గత కొన్ని రోజులుగా తీవ్రమైన ఉక్కపోత, ఎండలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు చెప్పింది.
దేశ వ్యవసాయ ఆధారిత ఆర్థికవ్యవస్థకు జీవనాడి అయిన నైరుతి రుతుపవనాలు మే 26వ తేదీన కేరళను తాకుతాయని తెలిపింది. సాధారణంగా జూన్ ఒకటో తేదీ నాటికి రుతుపవనాలు పలకరిస్తుంటాయి. కానీ ఈసారి ఐదు రోజుల ముందే కేరళను తాకే అవకాశం ఉన్నట్లు ఐఎండీ శుక్రవారం వెల్లడించింది.
దేశంలో 50 శాతానికి పైగా నికర సాగుభూమికి ఇప్పటికీ వర్షపాతమే ప్రధాన ఆధారం. దేశం మొత్తం వ్యవసాయ ఉత్పత్తిలో ఈ సాగు భూమి నుంచి ఏకంగా 40 శాతం దిగుబడి వస్తుంది. అందుకే భారత ఆహార భద్రత, ఆర్థిక స్థిరత్వంలో నైరుతి రుతు పవనాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న విషయం తెల్సిందే.
ధర్ భోజ్శాల హిందువులదే - సరస్వతి పూజకు అనుమతి : మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ధార్ జిల్లాలోని ధర్ భోజ్శాల లేదా కమల్ మౌలా ఆలయ వివాదంలో ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇండోర్ బెంచ్ కీలక తీర్పును వెలువరించింది. కొన్నేళ్లుగా సాగుతున్న ఈ వివాదంపై హైకోర్టు స్పష్టమైన తీర్పునిచ్చింది. ఈ వివాదాస్పద స్థలం ఆలయానికే చెందుతుదని ఇండోర్ ద్విసభ్య ధర్మాసనం హిందూ పిటిషన్లకు అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చింది. ఈ ఆలయాన్ని పురావస్తు శాఖ ఆధీనంలో తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. ఈ ఆలయంలో సరస్వతి విగ్రహం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని కేంద్రానికి సూచించింది.
ఈ ప్రదేశంలో ఎన్నోఏళ్ల పాటు దైవ ఆరాధన కొనసాగినట్లు భారత పురావస్తు శాఖ(ఏఎస్ఐ) చేసిన సర్వేలో తేలిందని ధర్మాసనం పేర్కొంది. పర్మార్ వంశానికి చెందిన రాజా భోజ్తో సంబంధం ఉన్న సంస్కృత విద్యాకేంద్రంగా ఇది ఉండేదని పలు చారిత్రక సాహిత్యాలు రుజువు చేస్తున్నాయని పేర్కొంది. మసీదుకు ప్రత్యామ్నాయ స్థలం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ధర్మాసనం ముస్లిం వర్గాలకు సూచించింది. ఇండోర్ ధర్మాసనం తీర్పు నేపథ్యంలో ఎటువంటి అల్లర్లు జరగకుండా ఆలయం వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటుచేశారు.
భోజ్శాల ఆలయ వివాదం దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. భోజ్శాలలోని మధ్యయుగం నాటి స్మారక కట్టడాన్ని హిందూవులు వాగ్దేవి (సరస్వతి) దేవాలయంగా భావిస్తారు. ముస్లింలు దాన్ని కమల్ మౌలా మసీదుగా వ్యవహరిస్తుంటారు. 2003 ఏఎస్ఐ (ఏఎస్ఐ) ఒప్పందం ప్రకారం, హిందువులు మంగళవారాల్లో, ముస్లింలు శుక్రవారాల్లో ప్రార్థనలు కొనసాగిస్తున్నారు.
అయితే ఈ ప్రదేశంలో ఆరాధన కోసం ప్రత్యేక హక్కులు కోరుతూ హిందూ వర్గం ఈ ఒప్పందాన్ని హైకోర్టులో సవాలు చేసింది. ఆలయ స్థలం మసీదుకు చెందిందని ముస్లిం వర్గాలు వాదించాయి. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో 2024లో 98 రోజుల పాటు పురావస్తు శాఖ సర్వే నిర్వహించి 2024 జులై 15న కోర్టుకు నివేదిక సమర్పించింది. దీనిపై మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్ బెంచ్ శుక్రవారం విచారణ జరిపి తీర్పునిచ్చింది.
Peddi Tour: రామ్ చరణ్ పెద్ది పవర్ప్లే టూర్ ప్రారంభించింది
బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నాయి. ‘పెద్ది’ జూన్ 4న గ్రాండ్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్కు సిద్ధమవుతుండగా, జూన్ 3న స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడని రీతిలో పాన్ ఇండియా ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ను టీమ్ ప్రారంభించింది.
నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య దూషణలు, థియేటర్ ఆదాయంపై వివాదం చెలరేగింది
తెలంగాణలో కష్టాల్లో ఉన్న సింగిల్-స్క్రీన్ థియేటర్లను కాపాడటానికి, స్థిర అద్దెల నుండి శాతం ఆధారిత ఆదాయ పంపిణీకి మారాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సునీల్ నారంగ్ వంటి ఎగ్జిబిటర్లను నిర్మాత సూర్యదేవర నాగ వంశీ ఎగతాళి చేశారు. ఒక టీవీ చర్చలో నారంగ్ ఎదురుదాడి చేస్తూ, వంశీ పేరు ప్రస్తావించకుండా ఆయన శరీరాన్ని కించపరిచేలా విమర్శించారు.
అమెజాన్ ప్రైమ్లో దూసుకుపోతోన్న చంద్రహాస్.. బరాబర్ ప్రేమిస్తా
ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ నటించిన రీసెంట్ హిట్ సినిమా 'బరాబర్ ప్రేమిస్తా'. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంతో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ కథానాయికగా నటించారు. అర్జున్ మహీ ('ఇష్టంగా' ఫేమ్) విలన్గా మెప్పించారు. 'బారాబర్ ప్రేమిస్తా' మూవీని కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ సంస్థల మీద గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు థియేటర్లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.