నా భార్య బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టింది.. నా మాట వినలేదు.. అందుకే చంపేశాను
కేరళలోని కొల్లం జిల్లా పునలూర్లో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. 45 ఏళ్ల వ్యక్తి తన భార్యను నరికి చంపి, పోలీసులకు లొంగిపోయే ముందు ఫేస్బుక్ లైవ్లో హత్య చేశాననే నేరాన్ని ప్రకటించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. బాధితురాలు షాలిని (40) చారువిలాలోని ఆమె తల్లి ఇంట్లో హత్యకు గురైంది. ఆమె భర్త ఐజాక్ వేధింపుల కారణంగా కొంతకాలంగా అక్కడ నివసిస్తోంది.
స్థానిక పాఠశాలలో కేర్టేకర్గా పనిచేస్తున్న షాలిని, పనికి వెళ్లడానికి సిద్ధమవుతుండగా, ఐజాక్ లోపలికి వచ్చి పదునైన ఆయుధంతో ఆమెపై దాడి చేశాడు. ఆ సమయంలో, వారి ఇద్దరు పిల్లలలో ఒకరు అక్కడే ఉన్నారు.
పిల్లవాడి అరుపులు పొరుగువారిని అప్రమత్తం చేశాయి. వారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. హత్య చేసిన కొద్దిసేపటికే, ఐజాక్ ఫేస్బుక్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసి, నేరాన్ని అంగీకరించి, తన భార్యపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశాడు.
ఆ వీడియోలో, షాలిని తనకు తెలియకుండానే ఇంట్లోని బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టిందని, తరచుగా తన మాట వినలేదని, తన తల్లితో విలాసవంతమైన జీవితం గడపాలని కోరుకుంటుందని అతను పేర్కొన్నాడు. ఆమె అహంకారంతో ప్రవర్తించిందని, అనవసరంగా ఉద్యోగాలు మార్చిందని కూడా అతను ఆరోపించాడు.
"నా భార్య మా బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి నా మాట వినకపోవడంతో నేను ఆమెను చంపాను. మాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు, అయినప్పటికీ ఆమె తన తల్లితో కలిసి జీవించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది" అని ఐజాక్ వీడియోలో ప్రకటించాడు.
ఫేస్ బుక్ లైవ్ తర్వాత, ఐజాక్ పునలూరు పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోయాడు. అతనిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. పొరుగువారు, షాలిని కుటుంబం నుండి వచ్చిన సాక్ష్యాలతో పాటు, ఫేస్బుక్ లైవ్ ఈ కేసులో కీలకమైన సాక్ష్యంగా నిలుస్తుందని పోలీసులు నిర్ధారించారు.