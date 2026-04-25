ప్రజలకు శుభవార్త.. ఈ ఏడాది ముందే దేశాన్ని తాకనున్న రుతుపవనాలు
వేసవి ఎండలు ప్రజలను భయపెడుతున్నాయి. దేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో భారీ స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండి) హెచ్చరించింది. అంతేగాకుండా ఈ క్రమంలోనే దేశ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ మరో చల్లని శుభవార్త కూడా చెప్పింది. గతంతో పోల్చుకుంటే ఈసారి నైరుతి రుతువపనాలు ముందే దేశాన్ని చేరుకుంటాయని తెలిపింది.
ఈ రుతుపవనాల ప్రభావంతో మే చివరి నాటికే దక్షిణ భారతదేశంలో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని స్పష్టం చేసింది. మే 18 నుండి 25 మధ్య నైరుతి రుతుపవనాలు అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని, ఇక మే 25 నుండి జూన్ 1 మధ్య ఈ రుతుపవనాలు పశ్చిమ దిశగా కదిలి కేరళ తీరాన్ని, తమిళనాడులోని దక్షిణ జిల్లాలను తాకవచ్చని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
మే 25న ఇదే జరిగితే, ఎండలతో అల్లాడుతున్న కోట్లాది మంది ప్రజలకు ఉపశమనం లభించడమే కాకుండా, వ్యవసాయ పనులు కూడా త్వరగా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ఏడాది ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.