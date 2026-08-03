కేరళ ప్రభుత్వాసుపత్రి టాయిలెట్లో నవజాత శిశువ... 20 ఏళ్ల అవివాహిత?
కేరళలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మరుగుదొడ్డిలో నవజాత శిశువు మృతదేహం లభించడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు సోమవారం తెలిపారు. సుమారు 20 ఏళ్ల వయసున్న ఒక అవివాహిత మహిళ తీవ్ర రక్తస్రావంతో ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఆమె ఆసుపత్రి మరుగుదొడ్డిలోనే ప్రసవించి, ఆ శిశువును ఫ్లష్ చేసి ఉండవచ్చని దర్యాప్తు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
ఆ మహిళ టాయిలెట్ నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆమె దుస్తులపై రక్తపు మరకలను గమనించిన ఆసుపత్రి సిబ్బంది, ఇతరుల ద్వారా ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చిందని అధికారులు తెలిపారు. దీనిపై ప్రశ్నించగా, తాను గర్భస్రావం చేసుకున్నట్లు ఆమె చెప్పినట్లు సమాచారం.
ఈ ఘటనపై ఆస్పత్రి అధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ తర్వాత టాయిలెట్ ట్యాంక్ నుండి నవజాత శిశువు మృతదేహాన్ని వెలికితీసినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఆ మహిళ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. తిరువనంతపురం మెడికల్ కాలేజ్ పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.