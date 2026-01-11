అత్యాచారం కేసులో కేరళలో కాంగ్రెస్ బహిష్కృత ఎమ్మెల్యే అరెస్టు
కేరళ రాష్ట్రంలో అత్యాచారం కేసులో ఓ ప్రజాప్రతినిధి అరెస్టు అయ్యారు. ఆయన పేరు రాహుల్ మామ్ కుటతిల్. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఆయనపై అత్యాచార ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ఆయనను పార్టీ నుంచి బహిష్కరించింది. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం రాత్రి ఆయనను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు
గతంలో ఆయనపై నమోదైన అత్యాచార కేసుల్లో కేరళ హైకోర్టు, మరో కేసులో ట్రయల్ కోర్టు నుంచి రాహుల్ ముందస్తు బెయిల్ పొందారు. ఈ అత్యాచార ఆరోపణలు, కేసుల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయనపై బహిష్కరణ వేటు వేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఆయనపై మరో అత్యాచార కేసు నమోదైంది. సీఎంవో ఆఫీసుకు మెయిల్ ద్వారా రాహుల్ పై ఓ యువతి ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఫిర్యాదును ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం క్రైమ్ బ్రాంచ్కు పంపించగా, విచారణ నిమిత్తం ఎమ్మెల్యేను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ మెయిల్లో బాధితురాలు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు ఎమ్మెల్యే రాహుల్ తనపై అత్యాచారం చేశాడని, తన అభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా అబార్షన్ చేయించాడని ఆరోపించింది.
అంతేకాకుండా శారీరకంగా, మానసికంగా వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని తెలిపింది. తనను ఆర్థికంగా కూడా మోసం చేశాడని ఎమ్మెల్యేపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశింది. దీంతో రాహుల్ మామ్ కూటతిల్ను పథనంతిట్టలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆయన వద్ద విచారణ జరిపి కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.