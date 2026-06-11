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Kerala: కేరళ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో 43 ఏళ్ల వ్యక్తికి నిపా వైరస్
కేరళ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో 43 ఏళ్ల వ్యక్తికి నిర్వహించిన ప్రాథమిక పరీక్షలో నిపా వైరస్ నిర్ధారణ (పాజిటివ్) కావడంతో కేరళలో హై అలర్ట్ ప్రకటించినట్లు అధికారులు గురువారం తెలిపారు. నిర్ధారణ కోసం నమూనాలను పుణేలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి పంపినట్లు, ఫలితాలు త్వరలోనే వస్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఫెరోక్కు చెందిన ఒక వ్యాపారి అయిన రోగితో సన్నిహితంగా మెలిగిన వారిని గుర్తించి, వారిని ఇతరులకు దూరంగా (ఐసోలేషన్) ఉంచేందుకు ఆరోగ్య శాఖ చర్యలు చేపట్టింది. ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, మొదట ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరిన ఈ వ్యక్తిని బుధవారం నాడు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు వెంటిలేటర్ సాయం అందిస్తున్నారు. నిపా వైరస్ పండ్లను తినే గబ్బిలాల ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. 2018 నుండి కేరళలో దీని వ్యాప్తి పలుమార్లు నమోదైంది.
కోజికోడ్లోని ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కె. మురళీధరన్ బుధవారం రాత్రి విలేకరులతో చెప్పారు. తుది నిర్ధారణ కోసం నేషనల్ వైరాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫలితాల కోసం వేచి చూస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. లక్షణాలు, ప్రాథమిక పరీక్షల ఆధారంగా చూస్తే, ఇది నిపా వైరస్ అనిపిస్తోందని చెప్పారు. ఆ రోగి చాలా మంది వ్యక్తులతో సన్నిహితంగా మెలిగారని మురళీధరన్ తెలిపారు.
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