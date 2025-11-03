శబరిమల అయ్యప్ప భక్తుల కోసం నీలక్కల్లో అధునాతన స్పెషాలటీ ఆస్పత్రి
శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయానికి బేస్ క్యాంప్ అయిన నీలక్కల్లో యాత్రికులు, నివాసితులు ఇద్దరికీ ప్రయోజనం చేకూర్చేలా అధునాతన స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని నిర్మిస్తున్నట్లు కేరళ ఆరోగ్య శాఖ సోమవారం ప్రకటించింది. ఈ ఆసుపత్రికి మంగళవారం ఆరోగ్య మంత్రి వీణా జార్జ్ శంకుస్థాపన చేస్తారు. నివాసితులు, శబరిమల యాత్రికులకు సేవలందించేలా అత్యాధునిక సౌకర్యాన్ని రూపొందించామని మంత్రి తెలిపారు.
ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (TDB) నీలక్కల్లో కేటాయించిన భూమిలో రూ. 6.12 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ ఆసుపత్రిని నిర్మిస్తున్నట్లు ఆమె ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. శబరిమల ఆలయాన్ని సందర్శించే యాత్రికుల శ్రేయస్సును నిర్ధారించాలనే ప్రభుత్వ నిబద్ధతలో భాగంగా నీలక్కల్లోని శబరిమల బేస్ క్యాంప్ ఆసుపత్రిని నిర్మిస్తున్నారని జార్జ్ చెప్పారు.
10,700 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ భవనంలో మూడు అవుట్ పేషెంట్ (ఓపీ) గదులు, అత్యవసర విభాగం, నర్సుల స్టేషన్, ఈసీజీ గది, ఐసీయూ, ఫార్మసీ వంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి. మొదటి అంతస్తులో ఎక్స్-రే గది, బహుళ ఆపరేషన్ థియేటర్లు, స్క్రబ్ ఏరియా ఉంటాయి.
శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి హాజరు కానున్న వారిలో రన్ని ఎమ్మెల్యే ప్రమోద్ నారాయణ్, ఎంపీ ఆంటో ఆంటోనీ, డిప్యూటీ స్పీకర్ చిత్తయం గోపకుమార్, జిల్లా పంచాయతీ అధ్యక్షుడు జార్జ్ అబ్రహం, టీడీబీ అధ్యక్షుడు పి.ఎస్. ప్రశాంత్ ఉన్నారు. నవంబర్ 17న ప్రారంభమయ్యే రెండు నెలల వార్షిక తీర్థయాత్ర కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుండి లక్షలాది మంది యాత్రికులు శబరిమల సందర్శించే అవకాశం ఉంది.