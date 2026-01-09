బాలిక మంచంపై ఆ పని చేసిందని.. సవతి తల్లి వేడి చేసిన గరిటెతో...?
ఐదేళ్ల బాలిక మంచంపై మూత్రం పోసిందనే కారణంతో ఆమె సవతి తల్లి వేడి చేసిన స్టీల్ గరిటెతో జననాంగాలపై కాల్చడంతో ఆ బాలిక ప్రైవేట్ భాగాలకు గాయాలయ్యాయని పోలీసులు శుక్రవారం తెలిపారు.
ఈ సంఘటన గత వారం ఉత్తర కేరళ జిల్లాలోని కంజిక్కోడ్ సమీపంలో జరిగింది. ఆ బాలిక తరగతిలో కూర్చోవడానికి ఇబ్బంది పడటాన్ని ఆమె అంగన్వాడీ టీచర్ గమనించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
అంగన్వాడీ టీచర్ పోలీసులకు సమాచారం అందించగా, వారు గురువారం బీహార్కు చెందిన ఆ మహిళను అరెస్టు చేసి, 14 రోజుల పాటు జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి రిమాండ్ చేశారు.
ఆ మహిళపై భారతీయ న్యాయ సంహిత, జువైనల్ జస్టిస్ చట్టంలోని సంబంధిత నిబంధనల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. తండ్రి నేపాల్ పౌరుడు, ఒక హోటల్లో పనిచేస్తున్న ఆ బాలిక ప్రస్తుతం బాలల సంక్షేమ కమిటీ (CWC) సంరక్షణలో ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.