Kerala woman: టీచర్స్ ట్రైనింగ్ కోర్సు చేస్తోన్న విద్యార్థిని ఆత్మహత్య.. లవ్ జీహాదే కారణం
కేరళలోని కోతమంగళంలో టీచర్స్ ట్రైనింగ్ కోర్సు విద్యార్థిని సోనా ఎల్దోస్ ఆత్మహత్యకు సంబంధించి పరవూర్కు చెందిన రమీస్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తన కుమార్తె సోనా కొంతకాలంగా రమీస్ను ప్రేమిస్తోందని, మతం మార్చుకోవాలని బలవంతం చేశారని సోమవారం ఆ విద్యార్థిని తల్లి తెలిపింది.
గత వారం ఆమె మతం మార్చుకోనని చెప్పింది. వారు చేసిన ప్రయత్నాలను ఆమె ప్రతిఘటించిన తర్వాత ఆమెను లాక్ చేసి కొట్టారు. ఆమె వివాహం నమోదు చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది కానీ మతం మార్చడానికి కాదు అనే ఆమె డిమాండ్ను వారు పట్టించుకోలేదని మృతురాలు తల్లి ఆవేదన వెల్లడించింది.
ఒక స్త్రీని మతం మార్చాలని ఒత్తిడి చేసినట్లు ఆధారాలు బయటపడిన తర్వాత, ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించడం, శారీరక దాడి వంటి అభియోగాలను అతను ఎదుర్కొంటున్నాడు. శనివారం సోనా ఆమె ఇంట్లో ఉరివేసుకుని కనిపించింది. ఆదివారం పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న ఆమె డెత్ నోట్లో, రమీస్ శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించాడని, ఆమెను ఒక గదిలో బంధించాడని, వివాహానికి ముందు ఆమెను మతం మార్చమని బలవంతం చేశాడని ఆరోపించింది.
రమీస్ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు తన మతం మార్చుకోవాలని ఒత్తిడి చేశారని, మతం మారిన తర్వాతే వివాహం సాధ్యమవుతుందని, ఆమె అతని కుటుంబ ఇంట్లో నివసించాలని ఆమె ఆరోపించారని కూడా ఆమె ఆరోపించింది.
సోనాను ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించినట్లు గల వాట్సాప్ చాట్ల నుండి తమకు ఆధారాలు లభించాయని పోలీసులు చెబుతున్నారు. రమీస్ తనపై దాడి చేసినట్లు ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయని దర్యాప్తు అధికారులు అంటున్నారు.