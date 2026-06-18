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Kerala: 52 ఏళ్ల మహిళకు ఎబోలా.. జ్వరంతో ఆస్పత్రిలో చేరితే.. చివరికి?
దక్షిణ సూడాన్ నుండి ఇటీవల వచ్చిన 52 ఏళ్ల మహిళకు ఎబోలా సోకి ఉండవచ్చని వైద్యులు అనుమానించడంతో, ఆమెను కొట్టాయం మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిలో పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. ఈ మహిళ మొదట జ్వరం కోసం ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నారు.
Ebola
వైద్య సిబ్బంది వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనల నేపథ్యంలో, ఆరోగ్య శాఖ జోక్యం చేసుకుని, తదుపరి పరీక్షల కోసం ఆమెను కొట్టాయం మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రికి తరలించింది. ఆమెను ప్రస్తుతం ఒక ప్రత్యేక ఐసోలేషన్ వార్డులో పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆమె సంరక్షణను చూసుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక వైద్య బృందాన్ని నియమించారు.
ఆమె జ్వరంలో స్వల్ప మార్పు కనిపించినప్పటికీ, ఎబోలాకు సంబంధించిన ఇతర సాధారణ లక్షణాలు ఆమెలో కనిపించడం లేదని ఆసుపత్రి అధికారులు తెలిపారు. పరీక్షల కోసం నమూనాలను తిరువనంతపురంలోని ఒక ప్రయోగశాలకు పంపారు. పరీక్షా ఫలితాల ఆధారంగా తదుపరి చికిత్స, నిర్వహణ విధానాన్ని నిర్ణయించడానికి ఒక వైద్య మండలిని ఏర్పాటు చేస్తారు.
నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడు
కళాంకి భైరవుడు ఓ విభిన్నమైన గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన మిస్టికల్ థ్రిల్లర్. చేతబడులు, క్షుద్ర పూజలు, నిజ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ఆశ్చర్యకర సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. దర్శకుడు హరి హారన్.వి తన ప్రత్యేక కథన శైలితో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.గాయత్రీ ప్రొడక్షన్స్, రచ్చమల్ల బ్రదర్స్ బ్యానర్లపై కె.ఎన్. రావు, డా. రచ్చమల్ల శ్రీనివాస రావు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్. సంగీతం అందించారు.
Peddi 56-second addition: రామ్ చరణ్ పెద్ది లో నిమిషాల 56 సెకన్ల కొత్త జోడింపు లాభించేనా?
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సంచలనాత్మక బ్లాక్బస్టర్ 'పెద్ది' ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో థియేటర్లలో విజయవంతంగా నడుస్తోందని చిత్ర టీమ్ ప్రకటించింది.. దాదాపు రెండు వారాలుగా థియేటర్లను ఏలుతూ, అనేక రికార్డులను తిరగరాస్తున్న ఈ చిత్రం, రేపటి నుంచి జోడించనున్న కొత్త సన్నివేశాలతో తన మూడవ వారంలో మరింత బలమైన ప్రదర్శన కోసం సిద్ధమవుతోంది.
Anil Ravipudi movie: లాంఛనగా అనిల్ రావిపూడి, కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ చిత్రం ప్రారంభం
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ నాయకులుగా నటిస్తున్న సినిమా నేడు అనగా గురువారంనాడు పుష్యయోగం తిథినాడు అనగా గురుపుష్యమి అమృత యోగం ఉదయం 8గంటలకు లాంఛనంగా పూజతో ప్రారంభమైంది. రామానాయుడు స్టూడియోలోని గుడిలో పూజను నాయికానాయకులు కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్, కృతి శెట్టి, కీర్తి సురేష్ తోపాటు చిత్ర నిర్మాతలు సాహుగారపాటి దంపతులు, సురేష్ బాబు, విజయేంద్ర ప్రసాద్ పూజ నిర్వహించారు.
Samantha and Vijay: ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను ప్రశంనించిన సమంత రూత్ ప్రభు
'కత్తి', 'తేరి', 'మెర్సల్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో వారి పాత కలయికలు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేయగా, ఈ బ్లాక్బస్టర్ జంట తిరిగి కలవడాన్ని అభిమానులు సంబరంగా జరుపుకున్నారు. ఏప్రిల్ 23న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లు గెలుచుకుని, మిత్రపక్షాలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన నెల రోజులకే, జీవితంలో ఇంకా పెద్ద కలలు ఉంటాయని సమంత యువతను కోరారు. విశాల్, సిమ్రాన్ వంటి ఇతర నటుల నుంచి ఆమెకు విస్తృత మద్దతు లభిస్తోంది.