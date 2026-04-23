దేశంలో పెరుగుతున్న వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు.. కేరళలో వడదెబ్బకు వ్యక్తి మృతి
దేశంలో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల నడుమ, కేరళలో వడదెబ్బకు చికిత్స పొందుతూ వచ్చిన 37 ఏళ్ల వ్యక్తి గురువారం ఉదయం మరణించాడు. మృతుడిని కన్నూరులోని పల్లిప్పోయిల్ ప్రాంతానికి చెందిన సునీల్ కుమార్ గా గుర్తించారు.
బుధవారం ఉదయం సుమారు 11 గంటల సమయంలో, సునీల్ తన ఇంటి వద్ద బావి తవ్వే పనిలో నిమగ్నమై ఉండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోవడంతో, వెంటనే పల్లిప్పోయిల్లోని సమీప క్లినిక్కు తరలించారు.
అక్కడి నుండి మెరుగైన చికిత్స కోసం ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిలో మొదట కొంత మెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ, గురువారం తెల్లవారుజామున ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.