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  4. Ketan Agarwal's Sister Raised Questions After Body Was Recovered, Says Father
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (16:05 IST)

కేతన్ హత్య : సోదరి నిలదీతతో హత్యగా మారిన సెల్ఫీ ప్రమాద కేసు

Pune millionaire murder case
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (16:04 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (16:05 IST)
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మహారాష్ట్రకు చెందిన పూణె నగరానికి చెందిన కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు వెలుగులోకి రావడాని ఆయన సొంత చెల్లి చేసిన ఫిర్యాదే కారణంగా మారింది. కేతన్ భార్య సియా గోయల్ (20) ప్రవర్తనను సందేహించిన కేతన్ సోదరి ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు... పూణె రూరల్ పోలీసులకు నిందితురాలైన సియా గోయల్, ఆమె ప్రియుడు బాబూలాల్ చౌదరిన (22)లను పక్కా ఆధారాలతో అరెస్టు చేశారు. 
 
ఈ నెల 18వ తేదీన ట్రెక్కర్స్ స్పాట్ వద్ద సెల్ఫీ తీసుకుంటూ కేతన్ కాలుజారి పడిపోయాడంటూ సియా మొదట ఆడిన నాటకం, కేతన్ సోదరి నిలదీతతో అడ్డం తిరిగింది. అంత్యక్రియల సమయంలో సియా ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగా ఉండటం, ఘటనపై అడిగిన ప్రతిసారీ ఒక్కో కథనం చెప్పడంతో సోదరి అప్రమత్తమై పోలీసులను ఆశ్రయించింది. పోలీసులు తమదైనశైలిలో దర్యాప్తు చేయగా, ప్రియుడు చేతన్ కోసం కాబోయే భర్తను వదిలించుకోవడానికి సియా వేసిన క్రూరమైన స్కెచ్ వెలుగు చూసింది.
 
రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో డైరెక్టర్‌గా ఉన్న కేతన్ పెళ్లి ఇష్టం లేని సియా జూన్ 18న ఆయనను కోటలోని ఒక నిర్మానుష్యమైన కొండ అంచుకు తీసుకెళ్లింది. వీరిని అనుసరిస్తూ ప్రియుడు చేతన్ కూడా అక్కడికి చేరుకున్నాడు. కోట అంచున నిల్చున్న సమయంలో కేతన్‌ను తోసేయడానికి ప్రియుడికి సియా ముందే అనుకున్న విధంగా కిందకు కూర్చొని 'సిగ్నల్' ఇచ్చింది. వెంటనే చేతన్ వెనుక నుండి వచ్చి కేతన్‌పై దాడి చేసి, 400 అడుగుల కిందకు నెట్టేసినట్లు పోలీసులు విచారణలో తేల్చారు.
 
పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సందీప్ సింగ్ గిల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నిందితులు కేతన్‌ను చంపడానికి ఇదివరకు కూడా ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటనకు నాలుగు రోజుల ముందే సియా కేతన్‌ను ఇదే కోటకు తీసుకువచ్చింది, కానీ అప్పుడు ప్లాన్ వర్కవుట్ కాలేదు. అంతేకాకుండా, వీరి పెళ్లి పనులను వాయిదా వేయడానికి, ప్లాన్ చేసిన బాలి ట్రిప్‌ను క్యాన్సిల్ చేయడానికి సియా.. కేతన్ పాస్‌పోర్టును కూడా దొంగిలించి దాచిపెట్టినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. 
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ఠాగూర్

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