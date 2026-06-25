సంబంధిత వార్తలు
- సహజీవనం వద్దన్నారని ప్రియుడితో కలిసి తల్లిదండ్రులను అంతమొందిచిన కుమార్తె?
- ప్రియుడితో తిరగడాన్ని అడ్డు చెప్పారని తల్లిదండ్రులను, చెల్లిని హత్య చేసిన యువతి పరార్
- హైదరాబాదులో ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు.. ఫోన్ చూడొద్దని తల్లి మందలించడంతో?
- ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న చెల్లిని వేధిస్తున్నాడని బావను చంపేశారు...
- పెళ్లి పీటలపై ఆగిన పెళ్లి.. వధువు జంప్.. వరుడికి చెల్లెనిచ్చి చేద్దామనుకుంటే..?
కేతన్ హత్య : సోదరి నిలదీతతో హత్యగా మారిన సెల్ఫీ ప్రమాద కేసు
మహారాష్ట్రకు చెందిన పూణె నగరానికి చెందిన కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు వెలుగులోకి రావడాని ఆయన సొంత చెల్లి చేసిన ఫిర్యాదే కారణంగా మారింది. కేతన్ భార్య సియా గోయల్ (20) ప్రవర్తనను సందేహించిన కేతన్ సోదరి ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు... పూణె రూరల్ పోలీసులకు నిందితురాలైన సియా గోయల్, ఆమె ప్రియుడు బాబూలాల్ చౌదరిన (22)లను పక్కా ఆధారాలతో అరెస్టు చేశారు.
ఈ నెల 18వ తేదీన ట్రెక్కర్స్ స్పాట్ వద్ద సెల్ఫీ తీసుకుంటూ కేతన్ కాలుజారి పడిపోయాడంటూ సియా మొదట ఆడిన నాటకం, కేతన్ సోదరి నిలదీతతో అడ్డం తిరిగింది. అంత్యక్రియల సమయంలో సియా ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగా ఉండటం, ఘటనపై అడిగిన ప్రతిసారీ ఒక్కో కథనం చెప్పడంతో సోదరి అప్రమత్తమై పోలీసులను ఆశ్రయించింది. పోలీసులు తమదైనశైలిలో దర్యాప్తు చేయగా, ప్రియుడు చేతన్ కోసం కాబోయే భర్తను వదిలించుకోవడానికి సియా వేసిన క్రూరమైన స్కెచ్ వెలుగు చూసింది.
రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో డైరెక్టర్గా ఉన్న కేతన్ పెళ్లి ఇష్టం లేని సియా జూన్ 18న ఆయనను కోటలోని ఒక నిర్మానుష్యమైన కొండ అంచుకు తీసుకెళ్లింది. వీరిని అనుసరిస్తూ ప్రియుడు చేతన్ కూడా అక్కడికి చేరుకున్నాడు. కోట అంచున నిల్చున్న సమయంలో కేతన్ను తోసేయడానికి ప్రియుడికి సియా ముందే అనుకున్న విధంగా కిందకు కూర్చొని 'సిగ్నల్' ఇచ్చింది. వెంటనే చేతన్ వెనుక నుండి వచ్చి కేతన్పై దాడి చేసి, 400 అడుగుల కిందకు నెట్టేసినట్లు పోలీసులు విచారణలో తేల్చారు.
పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సందీప్ సింగ్ గిల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నిందితులు కేతన్ను చంపడానికి ఇదివరకు కూడా ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటనకు నాలుగు రోజుల ముందే సియా కేతన్ను ఇదే కోటకు తీసుకువచ్చింది, కానీ అప్పుడు ప్లాన్ వర్కవుట్ కాలేదు. అంతేకాకుండా, వీరి పెళ్లి పనులను వాయిదా వేయడానికి, ప్లాన్ చేసిన బాలి ట్రిప్ను క్యాన్సిల్ చేయడానికి సియా.. కేతన్ పాస్పోర్టును కూడా దొంగిలించి దాచిపెట్టినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
Nithiin: ఇట్స్ లైఫ్ బ్రో” ఫస్ట్ లుక్ను విడుదల చేసిన నితిన్
హీరో కార్తి సర్దార్ చిత్రం విడుదల తేదీ ఫిక్స్
కోలీవుడ్ హీరో కార్తి సర్దార్ చిత్రం విడుదల తేదీని మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. గతంలో వచ్చిన తొలి భాగానికి సీక్వెల్గా ఈ చిత్రంరానుంది. రెండో భాగాన్ని యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కించగా ఈ మూవీని సెప్టెంబరు 10వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్టు చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు బుధవారం ఒక పవర్ఫుల్ ప్రమోషనల్ వీడియోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
Sundeep Kishan:, సందీప్ కిషన్, మిథిలా పాల్కర్ జంటగా కామెడీ సిరీస్ సూపర్ సుబ్బు
ఈ వినోదాత్మక కథలో సుబ్రహ్మణ్యం అలియాస్ సుబ్బు చిల్లుకూరి రావు అనే టీచర్ పాత్రలో సందీప్ కిషన్ ఆకట్టుకున్నారు. ఎలాంటి ఉపాధ్యాయుడూ వెళ్లాలని అనుకోని మాకిపూర్కు అతడికి పోస్టింగ్ వస్తుంది. కుటుంబం ముందు పరువు నిలబెట్టుకోవాలని భావించి అక్కడికి వెళ్లిన సుబ్బుకు ఊహించని విధంగా సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ బోధించే బాధ్యత అప్పగిస్తారు
ప్రతి సినిమాకు కొత్త దర్శకుడుగా రాజమౌళి శ్రమిస్తారు : పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్
దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళిపై మలయాళ దర్శకుడు పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ప్రతి సినిమాకు ఆయన ఓ కొత్త దర్శకుడుగా శ్రమిస్తారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ప్రిన్స్ మహేశ్ బాబు కథానాయకుడిగా రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న పాన్-ఇండియా చిత్రం 'వారణాసి'లో పృథ్వీరాజ్ ప్రతినాయకుడు 'కుంభ' పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ అనుభవాలను ఆయన తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
Nara Lokesh: మామ పై క్లాప్ కొట్టి NBK112 చిత్రం ప్రారంభించిన నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారిగా భారీ సినిమా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. వెలగపూడిలోని బిట్స్ పిలానీ గ్రౌండ్ లో జరిగిన నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ 112 సినిమా ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ ముఖ్య అతిథిగా పూజలో పాల్గొని, క్లాప్ కొట్టి షూటింగ్ ను ప్రారంభించారు. బాలకృష్ణ గారి కుమార్తె తేజస్విని కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు.