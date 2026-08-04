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  4. Khushbu Slams Udhayanidhi Over Alleged Trisha Remark
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (13:28 IST)

ఏంటయ్యా నీ భాష.. ఆడదాన్ని అవమానిస్తావా..? త్రిషకు క్షమాపణ చెప్పు.. ఖుష్భూ డిమాండ్

Trisha_Kushboo
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (13:28 IST)
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Trisha_Kushboo
నటి, రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బూ సుందర్, నటి త్రిష కృష్ణన్‌ను ఉద్దేశించి ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన ఆరోపణలపై తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఆయన ప్రసంగాన్ని "అసంస్కారమైనది, చౌకబారు, అత్యంత అవమానకరమైనది" అని ఖుష్బూ పేర్కొన్నారు. దీనికి బేషరతుగా బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. 
 
ఇంకా ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన ఖుష్బూ, త్రిషపై ఉదయనిధి చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు నీచమైన రాజకీయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని, బహిరంగ చర్చల్లో ఉండాల్సిన ప్రమాణాలు ఎక్కడ అంటూ ఆమె ప్రశ్నించారు.
 
ఇలాంటి మనస్తత్వం ఉన్నవారు రాజకీయ పార్టీకి నాయకత్వం వహిస్తున్నారని.. ఇలాంటి వారు రాష్ట్రాన్ని పాలించాలని ఆశిస్తే, ఇక దేవుడే మనల్ని కాపాడాలని ఆమె రాశారు. మహిళలను దూషించడం, కించపరచడం, అవమానించడాన్ని ఒక రాజకీయ ప్రదర్శనగా భావించి, తమ విధేయులైన మద్దతుదారుల చప్పట్లు, ఈలలు, నవ్వుల మధ్య ఆనందించే వారి నుండి ఇంకేమి ఆశించగలం? అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 
 
మహిళలను అవమానించే ధోరణి రాజకీయ చర్చల్లో ఎప్పుడూ భాగం కాకూడదని ఖుష్బూ అన్నారు. అటువంటి భాషను వాడకూడదని హెచ్చరించారు. మహిళల గౌరవాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం బలిపశువుగా మార్చినప్పుడు, మీ కుటుంబంతో సహా ఏ కుటుంబమూ అటువంటి దుష్ప్రభావం నుండి తప్పించుకోలేదని హెచ్చరించారు. 
 
రాజకీయ విభేదాలు ఏవైనప్పటికీ, బహిరంగ చర్చలకు ఒక హద్దు ఉండాలి. మహిళలను గౌరవించాలి తప్ప, మీ ఇష్టాయిష్టాలకు అనుగుణంగా ఆడుకునే పావులుగా పరిగణించకూడదని ఖుష్బూ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.  రాజకీయ చర్చకు బదులుగా వ్యక్తిగత దూషణలు, అసభ్యతను వాడుతున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. 
 
రాజకీయ ప్రత్యర్థి పనితీరు, దార్శనికత లేదా నాయకత్వంతో పోటీపడలేమని తెలిసినప్పుడు, వ్యక్తిగత అవమానాలు అసభ్యతకు దిగడం అనేది అత్యంత సులభమైన తప్పించుకునే మార్గంగా మారుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. త్రిషకు ఉదయనిధి బేషరతుగా బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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