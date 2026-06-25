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సట్లెజ్ నదిపై గ్రావెల్ ట్రక్కు వెళుతుండగా కూలిన ట్రక్కు (వీడియో)
హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సట్లెజ్ నదిపై ఉన్న ఇనుప వంతెన అకస్మాత్తుగా కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో లారీ డ్రైవర్ అదృష్టవశాత్తు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఈ రాష్ట్రంలోని కిన్నౌర్ జిల్లాలో సట్లెజ్ నదిపై ఒక గ్రావెల్ ట్రక్కు వెళుతుండగా హఠాత్తుగా ఆ ఇనుప వంతెన కూలిపోయింది.
నదిలో నీటి ప్రవాహం తక్కువగా ఉండటంతో ట్రక్కు డ్రైవర్ తృటిలో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. అదేసమయంలో ఆ ట్రక్కు వెనుకే వస్తున్న ఒక కారు.. వంతెన కూలడాన్ని గమనించి సడన్ బ్రేక్ వేయడంతో ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుంది. ఈ బెయిలీ వంతెన కూలిపోతున్న దృశ్యాలున్న సీసీటీవీ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ వీడియోలో ఒక ట్రక్కు సట్లెజ్ నదిపై నిర్మించిన వంతెనపై దూసుకెళ్తుండగా, దాని వెనుక వస్తున్న కారు వంతెనకు కొద్ది దూరంలో అకస్మాత్తుగా ఆగిపోవడం కనిపిస్తుంది.
ఈ సంఘటన సోమవారం నాడు ఉర్ని ధాంక్ సమీపంలో, జాతీయ రహదారి-5 (పాత హిందుస్థాన్-టిబెట్ రోడ్)పై రెకాంగ్ పియో, తాప్రి మధ్య జరిగింది. గ్రావెల్ను తీసుకువెళ్తున్న, అధిక లోడుతో ఉన్న 10-టైర్ల డంపర్ ట్రక్కు వంతెనను దాటుతుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
ఈ నాటకీయ ఫుటేజ్లో, ట్రక్కు వంతెనపై వెళుతుండగా, అది అకస్మాత్తుగా కూలిపోవడం కనిపిస్తుంది. వాహనం అవతలి ఒడ్డుకు చేరువలో ఉన్నప్పుడు వంతెన కూలిపోయింది. దీంతో ట్రక్కు, బెయిలీ వంతెన రెండూ కింద ఉన్న సట్లెజ్ నదిలోకి దూసుకెళ్లాయి. వంతెన నదిలో మునిగిపోతుండగా, ట్రక్కు వెనుక వస్తున్న కారు అప్రోచ్ రోడ్డు సమీపంలో ఆగిపోవడం కూడా వీడియోలో కనిపిస్తుంది.
అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. ట్రక్కు వంతెన నిర్దేశిత సామర్థ్యాన్ని మించి లోడును తీసుకువెళ్తోంది. నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా రాంపూర్ డివిజన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ కె.ఎల్. సుమన్ మాట్లాడుతూ, బెయిలీ వంతెన 28 టన్నుల బరువును మోయగల సామర్థ్యం కలిగి ఉండగా, ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో దానిపై నుండి వెళ్తున్న డంపర్ అంతకంటే ఎక్కువ బరువును మోసుకెళ్తూ ఉండవచ్చని అన్నారు.
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