Kolkata: బురఖాతో ఉరేసుకుని విద్యార్థిని ఆత్మహత్య-గణిత పరీక్ష బాగా రాయలేదని?
కోల్కతాలోని టాప్సియా ప్రాంతంలో సెకండరీ మాధ్యమిక్ పరీక్ష విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. గణిత పరీక్ష సరిగ్గా రాయకపోవడంతో బాలిక బురఖాతో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. గురువారం రాత్రి ఆమె ఇంటి నుండి మైనర్ మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసు వర్గాల సమాచారం. అదే రోజు గణిత పరీక్ష రాసినప్పటి నుండి ఆమె నిరాశకు గురైందని మృతురాలి కుటుంబం పేర్కొంది.
ఫిబ్రవరి 12న సెకండరీ పరీక్షలు ముగిశాయి. మిగిలిన పరీక్షలు బాగా రాసినప్పటికీ, గణిత పరీక్ష గురించి ఆమె ఆందోళన చెందిందని మృతురాలి కుటుంబం తెలిపింది. బాలిక డిప్రెషన్తో బాధపడుతోందని కుటుంబం పేర్కొంది. గురువారం రాత్రి ఆమె చాలా సేపు స్పందించకపోవడంతో కుటుంబం అనుమానం వ్యక్తం చేసింది.
మృతురాలి, తల్లిదండ్రులు బంధువులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి చూసినప్పుడు బాలిక పైకప్పుకు ఉరేసుకుని వేలాడుతూ కనిపించింది. బాలికను నేషనల్ మెడికల్ కాలేజీ, ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఆమె మరణించినట్లు నిర్ధారించారు. మృతదేహాన్ని శవపరీక్ష కోసం పంపారు.
సంఘటన వార్త అందగానే, టాప్సియా పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మరణించిన బాలిక మృతదేహం దగ్గర ఎలాంటి సూసైడ్ నోట్ కనిపించలేదని తెలిసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సెకండరీ స్కూల్ విద్యార్థిని టాప్సియా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మహేంద్ర రాయ్ లేన్లో నివసిస్తున్నారు. సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆమె తండ్రి, తల్లి, సోదరి, అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఉన్నారు. గురువారం, ఆమె తల్లిదండ్రులు బయటికి వెళ్లిపోయారు. ఆమె అమ్మమ్మ, సోదరి ఒకే గదిలో ఉన్నారు.
విద్యార్థిని పక్క గదిలోకి ప్రవేశించి లోపలి నుండి తలుపు గడియ వేసింది. ఆమె సోదరి లేదా అమ్మమ్మ ఆమెను పిలవలేదు. సాయంత్రం ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమె పెద్ద కుమార్తె గదిని తట్టారు. అప్పుడు ఆమె లోపలి నుండి తలుపు తాళం వేసి ఉండటం చూశారు.
వారు పదే పదే తలుపు తట్టి పిలిచారు. ఆమె చాలా సేపు స్పందించకపోవడంతో అనుమానం వచ్చింది. తలుపులు పగలగొట్టి గదిలోకి ప్రవేశించిన విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు షాక్ అయ్యారు. సెకండరీ స్కూల్ విద్యార్థిని మృతదేహం సీలింగ్ ఫ్యాన్కు వేలాడుతూ, మెడ చుట్టూ ముసుగుతో కనిపించిందని కోల్కతా పోలీసు సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.