45 నిమిషాల్లో 5 ప్లేట్ల మటన్ బిర్యానీ తినేశాడు.. జీవితాంతం ఉచిత బిర్యానీ ఆఫర్
వెస్ట్ బెంగాల్ రాజధాని కోల్కతాలో తాజాగా మటన్ బిర్యానీ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్న ఓ వ్యక్తి 45 నిమిషాల్లో ఏకంగా ఐదు ప్లేట్ మటన్ బిర్యానీని ఆరగించి, విజేతగా నిలిచాడు. దీంతో ఆ వ్యక్తికి నిర్వాహకులు ఊహించని బహుమతిని ప్రకటించారు. జీవితాంతం ఉచితంగా బిర్యానీ ఆరగించే ఆఫర్ను ప్రకటించారు షిరాజ్ గోల్డెన్ రెస్టారెంట్ 85వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ బిర్యానీ పోటీలను నిర్వహించారు.
ఈ పోటీలో వంద మందికి పైగా బిర్యానీ ప్రియులు పాల్గొనగా, వారిలో 25 మంది ఫైనల్ పోటీలకు అర్హత సాధించారు. తుది పోటీలో ప్రమిత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి కేవలం 45 నిమిషాల్లో ఐదు ప్లేట్ల మటన్ బిర్యానీని ఆరగించి, విజేతగా నిలిచాడు. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనకు గుర్తింపుగా ఆ వ్యక్తికి ది బిర్యానీ మ్యాన్ అనే టైటిల్తో పాటు జీవితాంతం ఉచితంగా బిర్యానీని ఆస్వాదించే వెసులుబాటు కల్పించే కార్డును రెస్టారెంట్ యాజమాన్యం బహుమతిగా అందజేసింది. ఫైనల్కు చేరిన మిగిలిన 24 మందిని సైతం నిరాశపరచగా వారికి తమ రెస్టారెంట్లలో రాయితీలు లభించేలా మూడేళ్ల కాలపరిమితి కలిగిన లాయల్టీ కార్డును అందజేశారు. ఈ వినూత్నమైన పోటీ ప్రస్తుతం స్థానికంగా పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశంగా మారింది.