శనివారం, 28 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 28 మార్చి 2026 (14:14 IST)

తమిళనాడు ఎన్నికలు : ఎన్నికల బరిలో సినీ దర్శకుడు

sundar c
తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ వచ్చే నెల 23వ తేదీన పోలింగ్ జరుగనుంది. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు సుదర్ సి తొలిసారి ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏప్రిల్‌ 23వ తేదీన జరుగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మదురై సెంట్రల్‌ నియోజక వర్గం నుంచి సుందర్‌ పోటీ చేయనున్నారు. అన్నాడీఎంకే కూటమిలోని పుతియ నీతి కట్చి పార్టీ అభ్యర్థిగా సుందర్‌ ఎలక్షన్స్‌ బరిలో నిలవనున్నారు. ఈ మేరకు పీఎన్‌కే వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఏసీ షణ్ముగం ప్రకటించారు. 
 
రాహుల్‌లో పరిపక్వత లోపించింది... విపక్ష నేతగా ప్రియాంక బెటర్ : కిరణ్ రిజుజు  
 
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజుజు విమర్శలు గుప్పించారు. రాహుల్ గాంధీలో పరిపక్వత లోపించిందన్నారు. విపక్ష నేతగా ప్రియాంకా గాంధీ బెటర్ అంటూ కితాబిచ్చారు. రాహుల్ గాంధీకి ఇంకా రాజకీయ పరిణతి రాలేదన్నారు.
 
గురువారం ఢిల్లీలో జరిగిన 'టైమ్స్ నౌ సమ్మిట్ 2026'లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, రాహుల్ గాంధీలో పరిపక్వత లోపించిందని తాను భావిస్తున్నట్టు చెప్పారు. కేవలం ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడమే కాకుండా నిర్మాణాత్మక సూచనలు ఇవ్వడంలో విపక్ష నేత పాత్ర కీలకమని, కానీ రాహుల్ గాంధీలో అది కొరవడిందని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. 
 
రాహుల్‍తో పోలిస్తే ప్రియాంకా గాంధీకి రాజకీయాలపై మంచి అవగాహన, పట్టు ఉందన్నారు. ప్రజలతో కలిసిపోయే నైపుణ్యం ఆమెకు ఎక్కువగా ఉందని రిజిజు అభిప్రాయపడ్డారు. ఒకవేళ ఆమె విపక్ష నేతగా ఉండివుంటే సభలో చర్చలు మరింత అర్థవంతంగా సాగి ఉండేవన్నారు. 
 
అయితే, కిరణ్ రిజిజు వ్యాఖ్యల వెనుక రాజకీయ వ్యూహం దాగివుందని పలువురు నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. రాహుల్ గాంధీ ఇమేజ్‌ను దెబ్బతీయడంతో పాటు గాంధీ కుటుంబంలో విభేదాలు సృష్టించేందుకు బీజేపీ నేతలు ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రియాంక పేరును తెరపైకి తెస్తున్నారని విమర్శిస్తున్నారు. మొత్తంగా విపక్ష నేతగా విషయంలో రిజిజు చేసిన ఈ పోలిక జాతీయ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు దారితీసింది.

Manchu Laxmi: అందరూ కలిస్తే పిల్లల భవిష్యత్తును మార్చే ఉద్యమం అవుతుంది : లక్ష్మీ మంచు

Manchu Laxmi: అందరూ కలిస్తే పిల్లల భవిష్యత్తును మార్చే ఉద్యమం అవుతుంది : లక్ష్మీ మంచుప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ సమర్పణలో, నటి లక్ష్మీ మంచు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్ వార్షిక నిధుల సేకరణ కార్యక్రమం 2026, హైదరాబాద్‌లోని హెచ్ఐసీసీ కన్వెన్షన్ సెంటర్ (HICC) లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం, కార్పొరేట్, విద్యా రంగం, సినీ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరై, ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో చదువుతున్న పిల్లల నాణ్యమైన విద్యకు మద్దతు తెలిపారు.

Pawan Kalyan: వరుణ్ తేజ్ కు క్లాప్ కొట్టి బరిలోకి దింపిన పవన్ కళ్యాణ్

Pawan Kalyan: వరుణ్ తేజ్ కు క్లాప్ కొట్టి బరిలోకి దింపిన పవన్ కళ్యాణ్వరుణ్ తేజ్ నూతన చిత్రం బరి పేరుతో పూజా కార్యక్రమం ఈ ఉదయం హైదరాబాద్‌ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హాజరై, ఈ సందర్భాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చారు. ఈ బరి చిత్రానికి పవన్ కళ్యాణ్ ముహూర్తపు క్లాప్ ఇచ్చి, తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్న వరుణ్ తేజ్, నిర్మాత నిహారిక కొణిదెలలకు తన ఆశీస్సులను అందించారు.

Suhas: సుహాస్ చిత్రం హే బ‌ల్వంత్‌ జీ5లో రాబోతోంది

Suhas: సుహాస్ చిత్రం హే బ‌ల్వంత్‌ జీ5లో రాబోతోందిసుహాస్‌, శివానీ నాగరం, వి.కె.న‌రేష్ ప్రధాన తారాగణంగా థియేటర్ లో రిలీజ్ అయిన హే బ‌ల్‌వంత్‌ తాజాగా జీ5లో రాబోతోంది. గోపి ఆచార్య ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో త్రిశూల్ విజ‌న‌రీ స్టూడియోస్ బ్యాన‌ర్‌పై బి.న‌రేంద్ర రెడ్డి ఈ మూవీని నిర్మించారు. గుంటూరు నేప‌థ్యంలో ‘హే బ‌ల్వంత్‌’ సినిమాను రూపొందించారు. ‘బ‌ల్వంత్’ సినిమాను మార్చి 31న తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో జీ5లో వీక్షించండి

Deepak Saroj: శ్రీమహా విష్ణు పేరేంటి? రొమాంటిక్ ఫస్ట్ లుక్ ఏమిటి?

Deepak Saroj: శ్రీమహా విష్ణు పేరేంటి? రొమాంటిక్ ఫస్ట్ లుక్ ఏమిటి?సిద్ధార్థ్ రాయ్ చిత్రంలో హీరోగా అరంగేట్రం చేసి ఆకట్టుకున్న బాలనటుడు, హీరో దీపక్ సరోజ్, ఇప్పుడు హరి హరన్ గోధగాని దర్శకత్వంలో తన రెండవ చిత్రానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ ఆర్ట్స్ బ్యానర్ పై శ్రీ హరి తన్నిరు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో దీపక్ సరోజ్ సరసన అనైరా గుప్తా, దీప్సిక నటిస్తున్నారు.

Ravipudi: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి చిత్రం రాబోయే సంక్రాంతికి ఫిక్స్

Ravipudi: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి చిత్రం రాబోయే సంక్రాంతికి ఫిక్స్విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్, హిట్ మిషన్ అనిల్ రావిపూడి కొలాబరేషన్ లో విజయవంతమైన నిర్మాణ సంస్థ 'షైన్ స్క్రీన్స్' ఇటీవల ఒక భారీ సినిమాటిక్ కొలాబరేషన్ ను ప్రకటించింది. భారీ పండుగ వినోదాత్మక చిత్రంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా (#VenkyAnil5 & #NkrAR2), 2027 సంక్రాంతికి ఘనంగా విడుదల కావడానికి సిద్ధమవుతోంది. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మించనున్నారు.

Watch More Videos

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలు

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేసిన ఫిలిప్స్

వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేసిన ఫిలిప్స్భారతీయ గృహాలకు పాకశాస్త్ర అవకాశాల ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ, రోజువారీ వంటను సులభతరం చేయడానికి రూపొందించిన వినూత్నమైన ఆల్-ఇన్-వన్ స్మార్ట్ కుకింగ్ ఉపకరణం అయిన ఫిలిప్స్ వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ఫిలిప్స్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ వెల్లడించింది. ముంబైలో, రణ్‌వీర్ బ్రార్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఒక అనుభవపూర్వకమైన చెఫ్స్ టేస్టింగ్ టేబుల్ కార్యక్రమంలో ఈ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులను లైవ్ టేస్టింగ్స్, ఇంటరాక్టివ్ ఫుడ్ స్టేషన్ల ద్వారా భారతదేశంలోని విభిన్న వంట రుచులను అన్వేషించడానికి ఆహ్వానించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com