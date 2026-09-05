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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (10:42 IST)

బాయ్‌ఫ్రెండ్‌కు బైక్ కొనేందుకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో బంగారం కొట్టేసింది..

Lovers
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (10:42 IST)
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తన బాయ్‌ఫ్రెండ్‌కు బైక్ కొనేందుకు ఓ యువతి దొంగతనానికి పాల్పడిన ఘటన తమిళనాడు కోవైలో చోటుచేసుకుంది. ఇందుకోసం ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఇంటి నుండి తొమ్మిది సవర్ల బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించి, వాటిని విక్రయించి వచ్చిన డబ్బుతో తన ప్రియుడికి ఖరీదైన మోటార్‌సైకిల్‌ను బహుమతిగా ఇచ్చింది. ఈ కేసులో ఆ కళాశాల విద్యార్థినిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 
 
పొల్లాచ్చి సమీపంలోని ఎ. సంగంపాలయం వద్ద ఉన్న టి.వి.కె. నగర్‌కు చెందిన 19 ఏళ్ల యువతి.. ఒక కళాశాలలో డిగ్రీ రెండవ సంవత్సరం చదువుతోంది.
 
పొల్లాచ్చి సమీపంలోని ఉంజవేలంపాట్టిలో నివసిస్తున్న ఆమె తండ్రి స్నేహితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఆమెను అరెస్టు చేశారు. ఆగస్టు 16న ఆ యువతి తన ఇంటికి వచ్చి వెళ్లిన తర్వాత, అల్మారాలో ఉంచిన తొమ్మిది సవర్ల బంగారు ఆభరణాలు కనిపించకుండా పోయాయని సదరు వ్యక్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. విచారణలో, ఫిర్యాదుదారుడి ఇంటి నుండి ఆభరణాలను దొంగిలించి, పొల్లాచ్చిలోని ఒక జ్యువెలరీ షోరూమ్‌లో విక్రయించినట్లు ఆమె అంగీకరించింది. దొంగిలించిన ఆభరణాల అమ్మడం ద్వారా వచ్చిన డబ్బుతో తన ప్రియుడికి మోటార్‌సైకిల్‌ను బహుమతిగా ఇచ్చినట్లు కూడా ఆమె పోలీసులకు తెలిపింది. 
 
ఆ జంట డీలర్‌షిప్ నుండి మోటార్‌సైకిల్‌ను కొనుగోలు చేస్తున్న వీడియోను కూడా పంచుకున్నట్లు సమాచారం. యువతిని అరెస్టు చేసి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. పొల్లాచ్చి సమీపంలోని మక్కినంపట్టికి చెందిన ఆ యువకుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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