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  4. KSRC driver Paul Kurian toward retirement on October 31, Emotional forehead against the engine grille in tears
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (14:19 IST)

నేస్తమా ఇక శెలవు, బస్సు నాలుగు టైర్లకు నమస్కరించి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న డ్రైవర్, ఎందుకు? వీడియో

KSRC driver Paul Kurian Emotional
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (14:23 IST)
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మరో నెల రోజుల్లో రిటైర్ కాబోతున్న కేరళ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (కేఎస్ఆర్టీసీ) డ్రైవర్ పాల్ కురియన్ తను నడిపిన బస్సుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసాడు. నాలుగు చక్రాలకు నమస్కరించాడు. బస్సు ఇంజిన్ గ్రిల్ వద్దకు వచ్చి వచ్చి ప్రేమతో తన తలను దానికి ఆనించి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. కఠినమైన కుంభం-కుమిలి-కరువక్కుళం-కొట్టాయం మార్గంలో తాను ఎనిమిదేళ్లుగా నడిపిన బస్సుకు సెప్టెంబర్ 2న భావోద్వేగభరితమైన నివాళులర్పించి తన చివరి విధిని ముగించారు.
 
తన 18 ఏళ్ల కెరీర్‌లో, ఆయన కఠినమైన రోడ్డు మార్గంలో ప్రతిరోజూ 480 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించారు. తనను, వేలాది మంది ప్రయాణికులను సురక్షితంగా చేరవేసినందుకు ఎల్లప్పుడూ ఆ వాహనానికే కృతజ్ఞత చెప్పాలన్నారు. కేఎస్ఆర్టీసీ అధికారులు పంచుకున్న వీడియోలో, ఆయన కన్నీళ్లతో ఇంజిన్ గ్రిల్‌కు నుదురు ఆనించి ఉండటం కనిపిస్తుంది. ఇది పనిముట్లతో ఆయనకున్న గాఢమైన బంధాల గురించి, నిత్యవసర వస్తువులలో పవిత్రతను చూడటం వంటి భారతీయ సంప్రదాయాల గురించి చర్చలకు దారితీసింది. అక్టోబర్ 31న ఆయన పదవీ విరమణ చేయనున్న నేపథ్యంలో, శ్రేయోభిలాషులు ఆయన అంకితభావాన్ని ప్రశంసించారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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