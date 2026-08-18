శభాష్ ఝార్ఖండ్ స్టూడెంట్స్, ఎవరినీ అవమానించకుండా సాధించారు: కంగనా రనౌత్
ఝార్ఖండ్ విద్యార్థులను భాజపా ఎంపి కంగనా రనౌత్ ప్రశంసించారు. ఆమె సోషల్ మీడియాలో పేర్కొంటూ... విదేశాల నుంచి నిధులు తెచ్చుకోలేదు, హిందువులను అవమానపరచలేదు, బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎట్లాంటి పీఆర్ వ్యక్తులను తెచ్చుకోలేదు. నాణ్యమైన విద్య కోసం మీరు దీక్ష చేసి సాధించుకున్నారు అంటూ ప్రశంసించారు కంగనా.
కాగా ఢిల్లీలో సీజెపి చేపట్టిన జంతర్ మంతర్ వద్ద నీట్ పేపర్ లీక్ పైన జరిగిన నిరసనలు ఎలా జరిగాయో సోషల్ మీడియా ద్వారా అందరూ చూడటం తెలిసిందే. కొంతమంది దేశాన్ని ముక్కలు చేస్తామని అంటే మరికొంతమంది దేశ ప్రధానిని దుర్భాషలాడారు.