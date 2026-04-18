Kumbh Mela girl: మోనాలిసా భోంస్లేను అరెస్ట్ చేయకూడదు... కోర్టు ఆదేశం
కుంభమేళా తార మోనాలిసా భోంస్లే వివాహం చుట్టూ నెలకొన్న వివాదం మరింత ముదిరింది. మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు కేరళలో తమ దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ, ఈ కేసులో ప్రధాన పాత్రధారి అయిన ఆ యువతిని అరెస్టు చేయకూడదని కోర్టు ఆదేశం ఉందని కొచ్చి నగర పోలీసులు శనివారం ధృవీకరించారు.
కొచ్చి కమిషనర్ కార్యాలయానికి చెందిన అధికారులు, ఈ ఆదేశాన్ని మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులకు అధికారికంగా తెలియజేశామని తెలిపారు. ఆ యువతిని అరెస్టు చేయకూడదని స్పష్టమైన కోర్టు ఆదేశం ఉంది. ఈ విషయాన్ని సంబంధిత అధికారులకు తెలియజేశామని ఒక అధికారి పేర్కొంటూ, ప్రస్తుతం కేవలం రాష్ట్రాల మధ్య సాధారణ సహకారం మాత్రమే అందిస్తున్నామని తెలిపారు.
మోనాలిసా పోలీసు రక్షణ కోరినప్పటికీ, ఆమెకు భద్రత కల్పించే విషయంపై ఇంకా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇదిలా ఉండగా, మధ్యప్రదేశ్ పోలీసుల బృందం ఇంకా కొచ్చిలోనే మకాం వేసి ఉంది. వారు పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు మోనాలిసా ఆచూకీని గుర్తించలేకపోయారు. ఆమెను అదుపులోకి తీసుకోవడం కంటే, ఆమె వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేయడమే తమ తక్షణ లక్ష్యమని అధికారులు సూచించారు.
అయితే, మధ్యప్రదేశ్లో ఆమె భర్త ఫర్మాన్ ఖాన్పై కిడ్నాప్ కేసు నమోదై ఉన్నందున, ఆమెను అదుపులోకి తీసుకునే అవకాశాన్ని పూర్తిగా కొట్టిపారేయలేం. వివాహం జరిగిన సమయానికి మోనాలిసా వయస్సు కేవలం 16 సంవత్సరాల 2 నెలలు మాత్రమేనని జాతీయ గిరిజన కమిషన్ నిర్ధారించడంతో, ఈ కేసు తీవ్రమైన మలుపు తిరిగింది.
కమిషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ వివాహాన్ని జరిపించడానికి ఒక నకిలీ జనన ధృవీకరణ పత్రాన్ని ఉపయోగించారు. మధ్యప్రదేశ్లోని ఆసుపత్రి రికార్డుల ప్రకారం, మోనాలిసా అసలు పుట్టిన తేదీ డిసెంబర్ 30, 2009 అని నిర్ధారణ అయినట్లు సమాచారం. ఈ వివరాల ఆధారంగా, భర్త ఫర్మాన్ ఖాన్పై పోక్సో చట్టం నిబంధనల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
ఈ సమస్య తీవ్రతను తెలియజేస్తూ, కేరళ- మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల పోలీసు డైరెక్టర్ జనరల్స్ అయిన రావడ ఎ. చంద్రశేఖర్, కైలాష్ మక్వానాలను ఢిల్లీలోని తమ కార్యాలయం ఎదుట హాజరుకావాలని కమిషన్ ఆదేశించింది
చట్టపరమైన అంశాలు, అధికార పరిధికి సంబంధించిన వివాదాలు, బాలల రక్షణకు సంబంధించిన ఆందోళనలు ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్న ఈ కేసు, రాష్ట్రాల సరిహద్దుల గుండా మైనర్ల రక్షణ విషయంలోనూ, చట్టాల అమలులో ఉన్న లోపాలపైనా కీలక ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతూనే ఉంది.