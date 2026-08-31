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  4. Lady aghori took flesh from a burning corpse at the cremation ground and ate it
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (17:10 IST)

ఉజ్జయిని శ్మశానం కాలుతున్న శవం నుంచి మాంసం తింటున్న లేడీ అఘోరీ

Lady Aghori
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (17:13 IST)
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ఆమధ్య తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హల్చల్ చేసిన లేడీ అఘోరీ ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ ఉజ్జయినిలో తిరుగుతోంది. ఉజ్జయినిలోని చక్రతీర్థ శ్మశానవాటిక నుండి ఒక భయంకరమైన, దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. లేడీ అఘోరి మండుతున్న చితి నుండి కత్తితో మనిషి మాంసాన్ని తీసి తింటున్న వీడియోను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పంచుకున్నది. ఆ వీడియోలో, ఆమె "ఇది చాలా రుచిగా ఉంది", "నేను నీ ప్రాణాలతో ఆడుకుంటాను" వంటి భయానక వ్యాఖ్యలు చేయడం వినిపిస్తుంది.
 
ఈ భయంకరమైన వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు, సాధువుల వర్గాల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. మహా మండలేశ్వర్ శైలేశానంద్ గిరి ఈ చర్యను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇది వేద సంప్రదాయాలకు, అఘోర శాఖ యొక్క నియమాలకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. ఈ చర్య అమానుషమని భావిస్తున్న ఆగ్రహించిన పౌరులు, సదరు అఘోరి తాంత్రికురాలిపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
 
వైరల్ వీడియోలో ఏముంది? చితి నుండి మాంసాన్ని తినాలనే తన ఉద్దేశాన్ని ఆ లేడీ అఘోరి ప్రకటించడం వీడియోలో కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆమె చేతిలో కత్తితో మండుతున్న చితి దగ్గరకు వెళ్లడం కనిపిస్తుంది; ఆమె మంటల నుండి ఏదో తీసి తిన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ వీడియో ఇంకా స్వతంత్రంగా ధృవీకరించబడలేదు. ఇది బయటకు వచ్చిన తర్వాత, ఉజ్జయినిలోని సాధువులు, అఘోర సంప్రదాయాన్ని అనుసరించేవారు తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు.
 
ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసిన శ్మశానవాటిక వీడియో: వైరల్ వీడియోలో ఆ మహిళ చేతిలో కత్తి పట్టుకుని మండుతున్న చితి దగ్గర నిలబడి ఉండటం కనిపిస్తుంది. వీడియోలో, ఈ రోజు మనం మనిషి మాంసాన్ని తింటా అని ఆమె అనడం వినిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆమె కత్తిని ఉపయోగించి చితి నుండి ఏదో తీసి తింటున్నట్లు పేర్కొంటుంది. ఆ మహిళ తన సొంత ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఈ వీడియోను షేర్ చేసిందని, ఆ తర్వాత అది వైరల్ అయిందని సమాచారం. అయితే, ఈ వీడియో యొక్క ప్రామాణికతను అధికారిక వర్గాలు స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.
 
FIR, చర్య కోసం డిమాండ్: మండుతున్న మృతదేహాన్ని ఈ విధంగా అపవిత్రం చేయడం ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఆమోదయోగ్యం కాదని, ఇది మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీసిందని సాధువులు పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని పోలీసు యంత్రాంగం వెంటనే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని, నిందితులపై FIR నమోదు చేసి కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సాధువుల వర్గం డిమాండ్ చేసింది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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