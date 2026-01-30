పాఠశాలల్లో విద్యార్థినులకు శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఉచితంగా అందించాలి : సుప్రీంకోర్టు
మహిళల ఆరోగ్యం విషయంలో సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం కీలక తీర్పును వెలువరించింది. నెలసరి పరిశుభ్రత కూడా ప్రాథమిక హక్కేనని స్పష్టం చేసింది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం జీవించే హక్కు, గోప్యతా హక్కులో ఇది అంతర్భాగమని, అందువల్ల పాఠశాలల్లో కూడా విద్యార్థినులకు ఉచితంగా శానిటరీ ప్యాడ్స్ను అందజేయాలని ఆదేశించింది.
పాఠశాలల్లో విద్యార్థినులకు ఉచిత శానిటరీ ప్యాడ్స్ అందించాలని, కనీస పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషను విచారించిన సుప్రీంకోర్టు.. తాజాగా తీర్పు వెలువరించింది. అన్ని పాఠశాలల్లో విద్యార్థినులకు పర్యావరణహితమైన శానిటరీ ప్యాడ్స్ను ఉచితంగా అందించాలని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది.
'ఈ తీర్పు న్యాయవ్యవస్థలో భాగమైన వారికోసం మాత్రమే కాదు. సహాయం అడిగేందుకు సంకోచించే విద్యార్థినులు, నిధుల కొరత కారణంగా సహాయం చేయలేని స్థితిలో ఉన్న ఉపాధ్యాయుల కోసం కూడా. నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నవారిని మనం ఎలా రక్షిస్తున్నామనే దానిని పురోగతిగా పరిగణిస్తారు' అని సుప్రీం ధర్మాసనం తీర్పులో భాగంగా వ్యాఖ్యానించింది.
విద్యార్థులు, విద్యార్థినులకు వేర్వేరుగా టాయిలెట్స్ ఉండేలా చూడాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. దివ్యాంగుల అవసరాలకు తగినట్లుగా ప్రత్యేక టాయిలెట్లు ఉండాలని పేర్కొంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు ఈ ఆదేశాలను పాటించాలని స్పష్టం చేసింది. బాలబాలికలకు వేర్వేరుగా టాయిలెట్ల ఏర్పాటు లేకపోతే.. ప్రైవేటు పాఠశాలలు గుర్తింపు కోల్పోవాల్సి ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించింది.
బాలికలు, మహిళల నెలసరి పరిశుభ్రతను పొందే హక్కును ఒక దాతృత్వంగా చూడొద్దని ధర్మాసనం పేర్కొంది. బాలికలకు ఉచిత శానిటరీ ప్యాడ్స్, టాయిలెట్ల సౌకర్యాన్ని కల్పించడంలో విఫలమైతే.. ప్రభుత్వాన్ని జవాబుదారీగా చేస్తామని హెచ్చరికలు చేసింది. ఈ సౌకర్యాల లేమి, నెలసరి విషయంలో ఉన్న అపోహలు బాలికల ఆరోగ్యం, విద్య, గోప్యతను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని పేర్కొంది.