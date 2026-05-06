గెస్ట్ లెక్చరర్ను హత్య చేసి... కారులోనే వుంచి నిప్పంటించాడు.. ఆపై అతను కూడా ఆత్మహత్య
ఓ మహిళా గెస్ట్ లెక్చరర్ హత్యకు గురైంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. దొడ్డబళ్లాపూర్ తాలూకాలోని జింకెబచ్చహళ్లి గ్రామం సమీపంలో శనివారం, 40 ఏళ్ల గెస్ట్ లెక్చరర్ను ఆమె స్నేహితుడు హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఆమె మృతదేహాన్ని కారులో నిప్పంటించి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. మృతురాలిని దేవనహళ్లిలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో గెస్ట్ లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్న సరోజ (40)గా గుర్తించారు.
నిందితుడు, రిలేటర్ అయిన రామన్జినప్ప (45), రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. రామన్జినప్పకు అప్పటికే వివాహమైంది. సరోజ, రామన్జినప్ప గత ఏడాదిగా ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్నారని ఒక సీనియర్ అధికారి విలేకరులకు తెలిపారు.
తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని రామన్జినప్ప ఆమెపై ఒత్తిడి తెచ్చాడని, అయితే ఆమె నిరాకరించిందని పోలీసులు తెలిపారు. సరోజకు మంచి ఉద్యోగం ఉంది, ఆమె తన కుటుంబం, భర్తతో కలిసి నివసిస్తోంది.
ఈ తిరస్కరణతో ఆగ్రహానికి గురైన రామన్జినప్ప ఈ హత్యకు పథకం వేశాడని దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు. సంఘటన జరిగిన రోజు, అతను స్నేహితుడి నుండి అరువు తెచ్చుకున్న కారులో సరోజను సుదూర ప్రయాణానికి తీసుకువెళ్లాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ప్రయాణ సమయంలో, వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ తర్వాత అతను సుత్తితో ఆమెపై దాడి చేసి, అక్కడికక్కడే హత్య చేసినట్లు చెబుతున్నారు. సాక్ష్యాలను లేకుండా చేసే ప్రయత్నంలో నిందితుడు వాహనానికి నిప్పంటించి, అక్కడి నుంచి పారిపోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
అటుగా వెళ్తున్న వారు కాలిపోతున్న కారును గమనించి అధికారులకు సమాచారం అందించారు. కర్ణాటక అగ్నిమాపక మరియు అత్యవసర సేవల సిబ్బంది, దొడ్డబళ్లాపుర రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్కు మంటలను ఆర్పడంలో సహకరించారు.
తర్వాత వాహనం వెనుక సీటులో కాలిపోయిన మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఛాసిస్ నంబరు ఆధారంగా, పోలీసులు వాహన యజమానిని గుర్తించారు. ఆ రోజు సాయంత్రం తర్వాత, బిడది సమీపంలోని రైలు పట్టాల వద్ద ఒక ఛిద్రమైన మృతదేహం లభ్యమైనట్లు రైల్వే పోలీసులు స్థానిక అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. మరణించిన వ్యక్తిని ఆయన ఆధార్ కార్డు, ఏటీఎం కార్డు ద్వారా రామన్జినప్పగా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని తెలిపారు.