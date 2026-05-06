బుధవారం, 6 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (19:18 IST)

గెస్ట్ లెక్చరర్‌ను హత్య చేసి... కారులోనే వుంచి నిప్పంటించాడు.. ఆపై అతను కూడా ఆత్మహత్య

ఓ మహిళా గెస్ట్ లెక్చరర్ హత్యకు గురైంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. దొడ్డబళ్లాపూర్ తాలూకాలోని జింకెబచ్చహళ్లి గ్రామం సమీపంలో శనివారం, 40 ఏళ్ల గెస్ట్ లెక్చరర్‌ను ఆమె స్నేహితుడు హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఆమె మృతదేహాన్ని కారులో నిప్పంటించి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. మృతురాలిని దేవనహళ్లిలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో గెస్ట్ లెక్చరర్‌గా పనిచేస్తున్న సరోజ (40)గా గుర్తించారు.
 
నిందితుడు, రిలేటర్ అయిన రామన్జినప్ప (45), రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. రామన్జినప్పకు అప్పటికే వివాహమైంది. సరోజ, రామన్జినప్ప గత ఏడాదిగా ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్నారని ఒక సీనియర్ అధికారి విలేకరులకు తెలిపారు.
 
తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని రామన్జినప్ప ఆమెపై ఒత్తిడి తెచ్చాడని, అయితే ఆమె నిరాకరించిందని పోలీసులు తెలిపారు. సరోజకు మంచి ఉద్యోగం ఉంది, ఆమె తన కుటుంబం, భర్తతో కలిసి నివసిస్తోంది.
 
ఈ తిరస్కరణతో ఆగ్రహానికి గురైన రామన్జినప్ప ఈ హత్యకు పథకం వేశాడని దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు. సంఘటన జరిగిన రోజు, అతను స్నేహితుడి నుండి అరువు తెచ్చుకున్న కారులో సరోజను సుదూర ప్రయాణానికి తీసుకువెళ్లాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
 
ప్రయాణ సమయంలో, వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ తర్వాత అతను సుత్తితో ఆమెపై దాడి చేసి, అక్కడికక్కడే హత్య చేసినట్లు చెబుతున్నారు. సాక్ష్యాలను లేకుండా చేసే ప్రయత్నంలో నిందితుడు వాహనానికి నిప్పంటించి, అక్కడి నుంచి పారిపోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
 
అటుగా వెళ్తున్న వారు కాలిపోతున్న కారును గమనించి అధికారులకు సమాచారం అందించారు. కర్ణాటక అగ్నిమాపక మరియు అత్యవసర సేవల సిబ్బంది, దొడ్డబళ్లాపుర రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు మంటలను ఆర్పడంలో సహకరించారు.
తర్వాత వాహనం వెనుక సీటులో కాలిపోయిన మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
 
ఛాసిస్ నంబరు ఆధారంగా, పోలీసులు వాహన యజమానిని గుర్తించారు. ఆ రోజు సాయంత్రం తర్వాత, బిడది సమీపంలోని రైలు పట్టాల వద్ద ఒక ఛిద్రమైన మృతదేహం లభ్యమైనట్లు రైల్వే పోలీసులు స్థానిక అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. మరణించిన వ్యక్తిని ఆయన ఆధార్ కార్డు, ఏటీఎం కార్డు ద్వారా రామన్జినప్పగా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని తెలిపారు.

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియదక్షిణాది ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి TVK విజయ్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె పేర్కొంటూ... విజయ్ తో సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎన్నో విషయాలను గమనించాను. ఆయన ఎంతో కష్టజీవి. అన్నిటికీ మించి తన అభిమానుల కోసం, ప్రజల కోసం ఎప్పటి నుంచో సామాజికంగా చేస్తూనే వస్తున్నారు. ఒక రోజు మండువేసవి సమయంలో చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది. నేను కారవాన్లో వున్నా. ఆ సమయంలో విజయ్ ను చూసేందుకు, ఫోటోలు దిగేందుకు కొంతమంది అభిమానులు వచ్చారు.

Nithin: నితిన్, రితికా నాయక్ జోడీగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం పూజతో ప్రారంభంనితిన్ కథానాయకుడిగా రితికా నాయక్ కథానాయికగా నటిస్తున్న చిత్రం సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమంతో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. దర్శకులు నారి సిరిసవాడ, సోమశేఖర్ టి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రాహకుడిగా అనిత్ మదాడి, కళా దర్శకుడిగా జానీ షేక్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక బృందం తమ నైపుణ్యంతో దృశ్యపరంగా ఆకట్టుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించనున్నారు.

MAA: మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) ను దుర్వినియోగం చేసేవారికి హెచ్చరికమా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) నుండి అధికారిక ప్రకటన నేడు విడుదలైంది. సినీ పరిశ్రమలోని సభ్యులందరికీ మరియు సాధారణ ప్రజలకు మేము తెలియజేయునది ఏమనగా, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని కళాకారులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఏకైక అధికారిక గుర్తింపు పొందిన సంఘం మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్).

శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు.. జీవిత మాట విని షాక్ అయ్యాను.. రాజశేఖర్సీనియర్ నటుడు రాజశేఖర్ తాజా ఇంటర్వ్యూలో తన పెళ్లికి ముందు జరిగిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. రాజశేఖర్, జీవిత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే పెళ్లి కంటే ముందు ఆయన ఇంట్లో వేరే సంబంధం గురించి మాట్లాడారని తెలిపారు. ఆ సమయంలో శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు నిశ్చయించారని చెప్పారు. ఇద్దరూ ఒకే కులానికి చెందినవారు కావడంతో ఆమెనే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇంట్లో ఒత్తిడి చేసారట. ఈ విషయం జీవితకు చెప్పినప్పుడు, "మీరు వేరే పెళ్లి చేసుకుంటే మీ ఇష్టం, కానీ నేను మాత్రం జీవితాంతం పెళ్లి చేసుకోను" అని ఆమె చెప్పిందట.

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెలవినూత్నమైన ప్రచార చిత్రాలతో, గ్రౌండ్ లెవల్ ప్రమోషన్లతో ఈ సినిమాపై ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో మరియు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ నెలకొంది. గత మూడు నెలలుగా ఒన్ సీ మీడియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న *పెద్ది* ప్రమోషన్లు సినిమా రేంజ్ ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాయి. ఈ వినూత్న ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మెగా క్యాంప్‌ను సైతం ఆకర్షించాయి.

