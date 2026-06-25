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  4. Leopard Enters Nilgiris Home While Chasing Dog, Forest Officials Carry Out Safe Rescue
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (13:01 IST)

Leopard: పెంపుడు కుక్కను తరుముతూ ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన చిరుత.. గర్జిస్తున్న వీడియో వైరల్

Leopard
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (12:33 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (13:01 IST)
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Leopard
నీలగిరి జిల్లాలో, ఒక పెంపుడు కుక్కను తరుముతూ నివాస గృహంలోకి ప్రవేశించిన చిరుతను అటవీ శాఖ అధికారులు సురక్షితంగా రక్షించారు. చిరుత సమీపంలోని రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ నుండి దారితప్పి ఆ నివాసాల్లోకి ప్రవేశించింది. ఆ వన్యప్రాణి లోపల చిక్కుకుపోయిందని గ్రహించిన భయపడిన నివాసితులు వెంటనే స్థానిక అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. 
 
అటవీ శాఖకు చెందిన ఒక ప్రత్యేక బృందం, గుంపుగా వస్తున్న వారిని నియంత్రించడానికి, ప్రజల భద్రతను నిర్ధారించడానికి వెంటనే ఆ ప్రాంతాన్ని దిగ్భంధించింది. చాలా గంటల పాటు సాగిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ తర్వాత అధికారులు విజయవంతంగా చిరుతకు మత్తుమందు ఇచ్చి పట్టుకున్నారు. 
 
దట్టమైన అడవులు, పర్వతాలతో కూడిన ఈ ప్రాంతంలోని శివారు గ్రామాలలో మానవ-వన్యప్రాణుల సంఘర్షణలు నిరంతర సవాలుగా మిగిలి ఉన్నాయి.
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సెల్వి

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