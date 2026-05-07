విజయ్ను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనివ్వండి, బలం గవర్నర్ వద్ద కాదు, అసెంబ్లీలో చూపించుకోవాలి: స్టాలిన్
తమిళనాడులో రాజకీయ పరిణామాలు రోజుకో రకంగా మారుతున్నాయి. నిన్నటివరకూ ఒకరకంగా వున్నవి కాస్తా మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ తాజా వ్యాఖ్యలతో టీవీకె విజయ్కు అడ్డంకులు తొలగినట్లు కనబడుతున్నాయి. ఆయన మాట్లాడుతూ... విజయ్ను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనివ్వండి, ఎటువంటి రాజ్యాంగ సంక్షోభం మేము సృష్టించాలని అనుకోవడం లేదు.
విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయకుండా అడ్డుకోవడానికి గవర్నర్కు ఇప్పుడు ఎటువంటి కారణం లేదు. గవర్నర్ కార్యాలయంలో మెజారిటీని నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అది అసెంబ్లీ వేదికగా జరగాల్సి ఉంటుంది, అందుకు ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు. అక్కడ ఆయన చూసుకుంటారు. కనుక ఆ పని జరిగేట్లు చూడాల్సి వుంది అని వ్యాఖ్యానించారు.