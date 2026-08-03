రేప్ చేస్తామని బెదిరిస్తున్నారు : ప్రధానిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన రుచిత
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని దూషించిన 15 యేళ్ళ బాలిక రుచిక సింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. తనను రేప్ చేస్తామని, చంపేస్తామని బెదిరింపులు వస్తున్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు, ఆ బాలికను ప్రధాని మోడీ క్షమించడంతో ఢిల్లీ పోలీసులు కూడా ఆ బాలికపై కేసు నమోదు చేయలేదు. ఇది తన కుమార్తెకు ప్రధాని మోడీ ఇచ్చిన జీవదానం అని బాలిక తల్లి అంటున్నారు.
కాగా, గత నెలలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిర్వహించిన నిరసనలో రుచిత అనే బాలిక కూడా పాల్గొంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె ప్రధాని మోడీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నోయిడా పోలీసులు తొలుత జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
ఎఫ్ఐఆర్లో ఆ బాలిక వయసును 25 యేళ్లుగా పేర్కొన్నారు. అయితే, తాను 15 యేళ్ల మైనర్ అని, ఇతరులు ప్రభావంతో అలా మాట్లాడానని, ఆ బాలిక తర్వాత క్షమాపణ వీడియో విడుదల చేసింది. నన్ను క్షమించండి. ఇది నా మొదటి, చివరి తప్పు అంటూ ప్రధాని మోడీని వేడుకున్నారు. ఈ పరిణామాల నేపత్యంలో తప్పుదోవ పట్టిన పిల్లలు నన్ను దూషించినా క్షమిస్తున్నానుఅని మోడీ పేర్కొన్నారు.
ప్రధాని క్షమించడం పట్ల బాలిక తల్లి హర్షం వ్యక్తం చేసారు. తన కుమార్తెకు ఇది పునర్జన్మ అని ప్రధాని మోడీ జీవదానం ప్రసాదించారని ఆమె అన్నారు. బాలికపై తప్పుడు వివరాలతో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ను రద్దు చేయాలని ఆమె ప్రధానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. అంతేకాకుండా, 18 యేళ్లలోపు పిల్లలకు ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ వంటి సోషల్ మీడియాను నిషేధించాలని కోరారు.