  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Life threat to Ruchika Singh, a 15-year-old Noida resident
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (09:48 IST)

రేప్ చేస్తామని బెదిరిస్తున్నారు : ప్రధానిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన రుచిత

noida teen - modi
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (09:48 IST)
google-news
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని దూషించిన 15 యేళ్ళ బాలిక రుచిక సింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. తనను రేప్ చేస్తామని, చంపేస్తామని బెదిరింపులు వస్తున్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు, ఆ బాలికను ప్రధాని మోడీ క్షమించడంతో ఢిల్లీ పోలీసులు కూడా ఆ బాలికపై కేసు నమోదు చేయలేదు. ఇది తన కుమార్తెకు ప్రధాని మోడీ ఇచ్చిన జీవదానం అని బాలిక తల్లి అంటున్నారు. 
 
కాగా, గత నెలలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిర్వహించిన నిరసనలో రుచిత అనే బాలిక కూడా పాల్గొంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె ప్రధాని మోడీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నోయిడా పోలీసులు తొలుత జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. 
 
ఎఫ్ఐఆర్‌లో ఆ బాలిక వయసును 25 యేళ్లుగా పేర్కొన్నారు. అయితే, తాను 15 యేళ్ల మైనర్ అని, ఇతరులు ప్రభావంతో అలా మాట్లాడానని, ఆ బాలిక తర్వాత క్షమాపణ వీడియో విడుదల చేసింది. నన్ను క్షమించండి. ఇది నా మొదటి, చివరి తప్పు అంటూ ప్రధాని మోడీని వేడుకున్నారు. ఈ పరిణామాల నేపత్యంలో తప్పుదోవ పట్టిన పిల్లలు నన్ను దూషించినా క్షమిస్తున్నానుఅని మోడీ పేర్కొన్నారు. 
 
ప్రధాని క్షమించడం పట్ల బాలిక తల్లి హర్షం వ్యక్తం చేసారు. తన కుమార్తెకు ఇది పునర్జన్మ అని ప్రధాని మోడీ జీవదానం ప్రసాదించారని ఆమె అన్నారు. బాలికపై తప్పుడు వివరాలతో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్‌ను రద్దు  చేయాలని ఆమె ప్రధానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. అంతేకాకుండా, 18 యేళ్లలోపు పిల్లలకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ వంటి సోషల్ మీడియాను నిషేధించాలని కోరారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారిపై ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి లైంగిక దాడి... లవ్ లెటర్స్‌ స్వాధీనం

నెమ్మదించిన కెరీర్ - పెళ్లి పీటలెక్కనున్న బుట్టబొమ్మ

నెమ్మదించిన కెరీర్ - పెళ్లి పీటలెక్కనున్న బుట్టబొమ్మతన సినిమా కెరీర్ నెమ్మదించడంతో పెళ్లిచేసుకోవాలని టాలీవుడ్ బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే భావిస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆమె త్వరలోనే వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. దీనికి కారణం ఆమెకు సినీ అవకాశాలు ఇటీవలికాలంలో గణనీయంగా తగ్గిపోవడమే. ఈ తరుణంలో ఈ తరుణంలో ఈ వార్తలు రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

గ్లామర్ అంటే జీరో సైజ్ శరీరాకృతి మాత్రమేనా? బాలీవుడ్ నటి అంజలి ఆనంద్ ప్రశ్న

గ్లామర్ అంటే జీరో సైజ్ శరీరాకృతి మాత్రమేనా? బాలీవుడ్ నటి అంజలి ఆనంద్ ప్రశ్నగ్లామర్ అంటే కేవలం జీరో సైజ్ శరీరాకృతి మాత్రమేనా అని బాలీవుడ్ నటి అంజలి ఆనంద్ ప్రశ్నిస్తున్నారు. 'రాకీ ఔర్ రాణి కీ ప్రేమ్ కహానీ' చిత్రంతో గుర్తింపు పొందిన నటి అంజలి ఆనంద్.. బాలీవుడ్ నటీమణులు ఎదుర్కొంటున్న బాడీ షేమింగ్, ఆన్‌లైన ట్రోలింగ్‌పై గళమెత్తారు. ప్రస్తుతం 'ధమాల్ 4' సినిమాలో నటించిన ఆమె చిత్ర పరిశ్రమలో అందానికి ఉన్న సంకుచిత నిర్వచనాలను సూటిగా నిలదీశారు.

తెలంగాణ అంటే తాగడం - ఆంధ్రా అంటే తిండి అనడం తప్పు : నటుడు నరేశ్

తెలంగాణ అంటే తాగడం - ఆంధ్రా అంటే తిండి అనడం తప్పు : నటుడు నరేశ్తెలంగాణ అంటే తాగడం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే తిండి అనడం తప్పని సీనియర్ నటుడు నరేశ్ అన్నారు. ప్రతి ప్రాంతానికి దాని సంస్కృతి, గొప్పతనం ఉంటాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. 'ఇడుపుకాయితం' సినిమా టైటిల్‌పై తలెత్తిన వివాదం తనను ఎంతగానో బాధించిందన్నారు. మాండలికాలు వేరైనా మాట్లాడేది మాత్రం తెలుగు భాషేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పైగా, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే పోస్టులను ఎవరూ పట్టించుకోవద్దని ఆయన సూచించారు.

Rocking Star Yash: రాకింగ్ స్టార్ యష్.. టాక్సిక్' ట్రైలర్ ఆగస్టు 8న రిలీజ్

Rocking Star Yash: రాకింగ్ స్టార్ యష్.. టాక్సిక్' ట్రైలర్ ఆగస్టు 8న రిలీజ్కొత్త పోస్టర్‌లో యష్ పోషిస్తున్న 'రాయా' పాత్రను సిల్హౌట్ రూపంలో చూపించారు. చేతిలో టామీ గన్ పట్టుకుని కనిపించే ఈ పోస్టర్, సినిమా ప్రపంచం ఎంత రా, ఎంత ఇంటెన్స్‌గా ఉండబోతుందో సూచిస్తోంది. ఇప్పటివరకు విడుదలైన ప్రతి ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌లాగే ఈ పోస్టర్ కూడా సోషల్ మీడియాలో బజ్ క్రియేట్ చేస్తూ, సినిమా కథపై అభిమానుల్లో ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది.

Manasa Chowdary : లవ్ జాతర నుంచి మానస చౌదరి బర్త్ డే పోస్టర్

Manasa Chowdary : లవ్ జాతర నుంచి మానస చౌదరి బర్త్ డే పోస్టర్ఈ రోజు బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ మానస చౌదరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమెకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మేకర్స్ "లవ్ జాతర" సినిమా నుంచి బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. మానస చౌదరి ఈ చిత్రంలో శ్రద్ధ పగడాల అనే అందమైన అమ్మాయి క్యారెక్టర్ లో ప్రేక్షకులు అలరించబోతోంది. ట్రెడిషనల్ వేర్ లో వర్షంలో సంతోషంగా డాన్స్ చేస్తున్న స్టిల్ తో రూపొందించిన మానస చౌదరి బర్త్ డే పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటోంది.