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  4. List of 16 Delhi Metro stations shut again over security reasons
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (13:44 IST)

ఢిల్లీని వణికిస్తున్న కాక్రోచ్ పార్టీ : మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేత

delhi metro stations
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (13:44 IST)
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దేశ రాజధాని ఢిల్లీని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆందోళన వణికిస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు, విద్యార్థులు వరుసగా రెండో రోజు ఆందోళన చేశారు. దీంతో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఢిల్లీలో 16 మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేశారు. ఈ కారణంగా ప్రయాణికుల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. న్యాయవాదులు, వ్యాజ్యదారులు, కోర్టు సిబ్బంది న్యాయస్థానానికి రావడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారంటూ సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ పిటిషన్ వేసింది. దీనిపై జోక్యం చేసుకోవాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్‌ను కోరింది. దీనికి సీజేఐ స్పందిస్తూ మధ్యాహ్నం వేచి చూద్దామని అన్నారు. ఆ తర్వాత కూడా సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే తాము జోక్యం చేసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.
 
మరోవైపు, నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం పార్లమెంట్‌‌ను కుదిపేస్తోంది. దానిపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రభుత్వం ప్రకటించిన తర్వాత కూడా.. విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు విపక్ష ఎంపీలు పట్టుబట్టడంతో ఉభయ సభలు గురువారం కూడా దద్దరిల్లాయి. దాంతో వాయిదాల పర్వం కొనసాగింది. సభలు వాయిదా పడటంతో పార్లమెంట్ మకరద్వారం వద్ద విపక్ష ఎంపీలు నిరసన చేపట్టారు. వీరికి వ్యతిరేకంగా ఎన్డీయే కూటమి సభ్యులు కూడా నినాదాలు చేయడం గమనార్హం.
 
నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌పై చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు పునరుద్ఘాటించారు. 'మీరు ఎలాంటి షరతులు పెట్టొద్దని కోరుతున్నాను. రాజకీయాలు చేయొద్దు. ఈరోజే చర్చ ప్రారంభించొచ్చు. మీరు షరతులు పెడుతున్నారంటే.. మీ ఉద్దేశాలు సరిగా లేవని అర్థం' అని ప్రతిపక్షాలను ఉద్దేశించి మంత్రి వ్యాఖ్యలు చేశారు. 
 
ఇదిలావుంటే, నీట్ పేపర్‌ లీక్‌పై జులై 20న జరిగిన 'చలో పార్లమెంట్' నిరసనపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థతో విచారణ జరిపించేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరుతూ ఢిల్లీ హైకోర్టులో పిల్ దాఖలైంది. ‌దీనిపై శుక్రవారం అత్యవసర విచారణకు హైకోర్టు అంగీకరించింది. విదేశీ నిధులతో నడిచే సంస్థలు, రాజకీయ శక్తుల కుట్రలో ఈ నిరసన భాగమని పిటిషనర్ ఆరోపించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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