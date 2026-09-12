న్యూఢిల్లీలో 18వ బ్రిక్స్ (BRICS) శిఖరాగ్ర సమావేశం.. ప్రపంచ నాయకుల జాబితా ఇదే
న్యూఢిల్లీలో సెప్టెంబర్ 12-13 తేదీల్లో జరగనున్న 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి భారత్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ సమావేశంలో కూటమిలోని సభ్య, భాగస్వామ్య దేశాల నాయకులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొననున్నారు. చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామఫోసా వంటి ప్రముఖ నాయకులు ఇందులో పాల్గొననున్నారు. అలాగే, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్, ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు అబ్దెల్ ఫత్తా ఎల్-సిసి, ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటో కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటారని భావిస్తున్నారు.
BRICS Summit
చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి హాజరై, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. షీ 2013 నుండి చైనా అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆయన చివరిసారిగా 2019లో భారత్ను సందర్శించారు. 2016లో బ్రిక్స్శిఖరాగ్ర సమావేశం కోసం ఆయన గోవాను సందర్శించారు. అలాగే, 2014 సెప్టెంబర్లో తన తొలి భారత పర్యటన సందర్భంగా మోదీతో విస్తృత స్థాయి చర్చలు జరిపారు.
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి హాజరై, మోదీతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపుతారు. పుతిన్ 2012 నుండి రష్యా అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. కాగా, బ్రిక్స్ వ్యవస్థాపక సభ్య దేశాలలో రష్యా ఒకటి. 23వ భారత్-రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశం కోసం ఆయన డిసెంబర్ 2025లో భారత్ను సందర్శించారు.
ఇక దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామఫోసా ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. దక్షిణాఫ్రికా జాతీయ మరియు ప్రాంతీయ ఎన్నికల తర్వాత జూన్ 2024లో రామఫోసా తిరిగి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. భారతదేశ 70వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు స్టేట్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ హోదాలో జనవరి 2019లో ఆయన తొలిసారిగా భారతదేశాన్ని సందర్శించారు.
ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ ఈ సమావేశానికి హాజరై, మోదీతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపుతారు. పెజెష్కియన్ 2024 నుండి ఇరాన్ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇకపోతే.. ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు అబ్దెల్ ఫత్తా ఎల్-సిసి ఈ సమావేశానికి హాజరై, మోదీతో ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహిస్తారు.
ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటో ఈ సమావేశానికి హాజరవుతారు. ఇది భారతదేశం మరియు ఇండోనేషియా మధ్య ఉన్న బలమైన ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యాన్ని మరియు శతాబ్దాల నాటి నాగరికతా సంబంధాలను చాటిచెబుతుంది.
ఇథియోపియా ప్రధాన మంత్రి అబి అహ్మద్ అలీ ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. ప్రధాని మోదీతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. అబి ఏప్రిల్ 2018లో ఇథియోపియా ప్రధాన మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. మలేషియా ప్రధాన మంత్రి అన్వర్ ఇబ్రహీం ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. అలాగే సౌదీ అరేబియా విదేశాంగ మంత్రి ప్రిన్స్ ఫైసల్ బిన్ ఫర్హాన్ అల్ సౌద్ ఈ సమావేశంలో ఆ దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు.
అబుదాబి యువరాజు షేక్ ఖలీద్ బిన్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి హాజరు కానున్నారు. ఆయన న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్లో పాల్గొనేందుకు ఫిబ్రవరి 2026లో భారతదేశాన్ని సందర్శించారు. గ్లోబల్ సౌత్కు సంబంధించిన అంశాలపై సహకారంతో సహా, భారతదేశం మరియు బ్రెజిల్ బలమైన భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయి.
ఇతర నాయకులు: విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ పంచుకున్న జాబితా ప్రకారం, ఇతర పాల్గొనేవారిలో ఉగాండా ఉపాధ్యక్షురాలు జెస్సికా అలుపో, నైజీరియా ఉపాధ్యక్షుడు సెన్. కాషిమ్ షెట్టిమా, క్యూబా విదేశాంగ మంత్రి బ్రూనో రోడ్రిగ్జ్ పర్రిల్లా, బెలారసియన్ విదేశాంగ మంత్రి మాక్సిమ్ రైజెన్కోవ్, వియత్నాం ప్రధాన మంత్రి లే మిన్ హంగ్ మరియు కజకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు కాస్సిమ్-జోమార్ట్ టోకాయెవ్ ఉన్నారు.
బ్రిక్స్లో తొలుత బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా, దక్షిణాఫ్రికా దేశాలు ఉండేవి. 2024లో ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, ఇరాన్, యూఏఈ, సౌదీ అరేబియాలను చేర్చుకోవడంతో ఈ కూటమి విస్తరించింది. కాగా 2025లో ఇండోనేషియా చేరింది. గత సంవత్సరం బెలారస్, బొలీవియా, కజకిస్తాన్, క్యూబా, మలేషియా, నైజీరియా, థాయ్లాండ్, ఉగాండా, ఉజ్బెకిస్తాన్ మరియు వియత్నాం బ్రిక్స్ భాగస్వామ్య దేశాలుగా మారాయి. ఈ కూటమి ప్రధాన వర్ధమాన ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ఒక ప్రభావవంతమైన వేదికగా ఆవిర్భవించింది. దీనిలోని 11 సభ్య దేశాలు ప్రపంచ జనాభాలో సుమారు 49.5 శాతం, ప్రపంచ జీడీపీలో సుమారు 40 శాతం మరియు ప్రపంచ వాణిజ్యంలో దాదాపు 26 శాతానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి.
భారతదేశం బ్రిక్స్ అధ్యక్ష పదవి: 2012, 2016, 2021లలో అధ్యక్షత వహించిన తర్వాత, 2026 జనవరి 1న భారతదేశం బ్రిక్స్ అధ్యక్ష పదవిని చేపట్టింది. ఇది ఈ కూటమికి భారతదేశం నాయకత్వం వహించడం నాల్గవసారి కావడం గమనార్హం. ఇకపోతే.. 2026వ సంవత్సరం బ్రిక్స్ స్థాపన జరిగి 20 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భాన్ని కూడా సూచిస్తుంది.