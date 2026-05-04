Tamil Nadu Poll Results: తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు.. లైవ్ అప్డేట్స్
మూడు అంచెల పటిష్ట భద్రత నడుమ, తమిళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేటాయించిన 62 ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాల్లో సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైందని అధికారులు తెలిపారు. ఉదయం 8 గంటలకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపుతో ఈ ప్రక్రియ మొదలైందని, ఉదయం 8:30 గంటల నుండి ఈవీఎంలలో నమోదైన ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతామని వారు పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలోని 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఏప్రిల్ 23న ఎన్నికలు జరిగాయి. అధికారంలో కొనసాగేందుకు ప్రస్తుత డీఎంకే ప్రభుత్వం తీవ్రంగా శ్రమించగా, గత ఐదేళ్లుగా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్న దాని ప్రధాన ప్రత్యర్థి అన్నాడీఎంకే, తిరిగి అధికారాన్ని దక్కించుకునేందుకు గట్టి ప్రయత్నాలు చేసింది.
నటుడు-రాజకీయ నాయకుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే ఎన్నికల బరిలోకి దిగడంతో, గెలుపు అవకాశాలకు సంబంధించిన అంచనాలు వేయడం క్లిష్టంగా మారింది; అలాగే తమిళ జాతీయవాది సీమాన్ నేతృత్వంలోని ఎన్టీకే కూడా ఈ ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రభావితం చేసే మరో కీలక అంశంగా నిలిచింది.