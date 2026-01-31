శనివారం, 31 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 31 జనవరి 2026 (13:37 IST)

భాష కూడా ప్రేమ లాంటిదే... మరో భాషను ద్వేషించాల్సిన పనిలేదు : కమల్ హాసన్

kamal haasan
భాష కూడా ప్రేమ వంటిదేనని, అందువల్ల మరో భాషను ద్వేషించాల్సిన అవసరం లేదని మక్కల్ నీది మయ్యం అధ్యక్షుడు, సినీ హీరో, రాజ్యసభ సభ్యుడు కమల్ హాసన్ అన్నారు. తమిళనాట హిందీ భాషను బలవంతంగా రుద్దేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తుందంటూ డీఎంకే ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తోంది. ఇది వివాదంగా మారింది. ఈ వివాదంపై కమల్ హాసన్ స్పందించారు. 
 
భాష పట్ల ప్రేమ ఉండాలి కానీ అది విషపూరితంగా (టాక్సిక్) మారకూడదని, ఏ భాషనూ ఎవరిపైనా బలవంతంగా రుద్దరాదన్నారు. 'ప్రేమ అనేది రెండు వైపులా ఉండాలి. నా భాష నా సాంస్కృతిక గర్వం. నా భాషను ప్రేమించడానికి నేను మరో భాషను ద్వేషించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇతరులు నా భాషను ప్రేమించాలంటే నేను వారి భాషను గౌరవించాలి. కానీ దాన్ని బలవంతంగా రుద్దకూడదు. ఏది నేర్చుకోవాలో నిర్ణయించుకునే ఎంపిక ప్రజలకే వదిలేయాలి.. భాష కూడా ప్రేమ లాంటిదే' అని కమల్ హాసన్ వివరించారు.
 
బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం విభజన రాజకీయాలు చేస్తోందని, హిందీని బలవంతంగా రుద్దుతోందని కమల్ హాసన్ గత వారం తన పార్టీ సమావేశంలో ఆరోపించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా తన వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, 'నేను 27 ఏళ్ల వయసులో హిందీ నేర్చుకున్నాను. ఎవరూ నాపై బలవంతం చేయలేదు. నా స్నేహితులు నన్ను ఆటపట్టిస్తూ తిట్టడం ద్వారానే మొదటి హిందీ పదాలు నేర్చుకున్నాను. ఆ రోజు హిందీ నేర్చుకోవడం అనేది నా ఇష్ట ప్రకారం జరిగింది' అని గుర్తుచేసుకున్నారు. భాష కేవలం సమాచార సాధనం మాత్రమే కాదని, అది తన భావోద్వేగం, వ్యక్తీకరణ అని కమల్ పేర్కొన్నారు.

Aishwarya Rajesh: ఫోటోగ్రాఫర్ లో దుస్తులు ఇచ్చి వేసుకోమన్నాడు.. ఆడిషన్‌లో భాగమన్నాడు: ఐశ్వర్యా రాజేష్

Aishwarya Rajesh: ఫోటోగ్రాఫర్ లో దుస్తులు ఇచ్చి వేసుకోమన్నాడు.. ఆడిషన్‌లో భాగమన్నాడు: ఐశ్వర్యా రాజేష్ఇటీవల సంక్రాంతికి వస్తున్నాం అనే తెలుగు చిత్రంలో కనిపించిన, తమిళ, తెలుగు, మలయాళం, హిందీ చిత్రసీమలలో తన బలమైన నటనకు పేరుగాంచిన నటి ఐశ్వర్య రాజేష్, చిత్ర పరిశ్రమలో తన తొలినాళ్లలో ఎదురైన ఒక కలవరపరిచే వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో, చాలా చిన్న వయసులో, సినిమాలకు కొత్తగా ఉన్నప్పుడు తాను ఎదుర్కొన్న వేధింపుల గురించి ఆ నటి వెల్లడించారు. ఒక వృత్తిపరమైన అవకాశం కోసమని భావించి, తన సోదరుడితో కలిసి ఒక స్టూడియోకి వెళ్లినట్లు ఐశ్వర్య గుర్తుచేసుకున్నారు.

Suriya: గజిని చాయలున్నా సరికొత్త కథగా సూర్య 46 చిత్రం : నాగవంశీ

Suriya: గజిని చాయలున్నా సరికొత్త కథగా సూర్య 46 చిత్రం : నాగవంశీగత ఏడాది చివరిలో సూర్య 46 సినిమా ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. వర్కింగ్ టైటిల్ గా సూర్య 46 గా వుంచారు. నిర్మాణ దశలో వున్న ఈ సినిమాలో మలయాళ నటి మమితా బైజు కథానాయికగా నటిస్తోంది. కాగా, ఈ సినిమా గురించి తార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌ నిర్మాత నాగవంశీ ఇటీవలే వెల్లడించారు. తాజాగా ఆయన అనగనగనా ఒక రాజు విజయంతో ఆనందంలో వున్న ఆయన చెప్పిన విశేషాలు.

విలక్షణ నటుడుగా పాన్ ఇండియా చిత్రాల్లో నటిస్తున్న సుదేవ్ నాయర్

విలక్షణ నటుడుగా పాన్ ఇండియా చిత్రాల్లో నటిస్తున్న సుదేవ్ నాయర్సినిమా నటుడికి కావాల్సిన అర్హతలతో జిమ్నాస్టిక్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్‌లో ప్రావీణ్యం కలిగిన సుదేవ్ నాయర్ పాత్రల్లో పరకాయ ప్రవేశం చేస్తూ నటనతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. పాత్రలకు తగ్గట్టుగా అతని బాడీ కండలు, అథ్లెటిక్‌గా ఎంతో ఫిట్‌గా ఉండే సుదేవ్ తెలుగు మాస్ ఆడియెన్స్‌కి దగ్గరవుతున్నాడు. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ చిత్రంతో గుర్తింపు పొందిన తను పలు సినిమాలలో నటించనున్నారు.

కార్తీక దీపం సీరియల్‌ నటి.. దర్శకుడు విజయ్ కార్తీక్‌కు బ్రేకప్ చెప్పేసింది..

కార్తీక దీపం సీరియల్‌ నటి.. దర్శకుడు విజయ్ కార్తీక్‌కు బ్రేకప్ చెప్పేసింది..కార్తీక దీపం సీరియల్‌తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కీర్తి భట్, దర్శకుడు విజయ్ కార్తీక్ తోటతో తన బ్రేకప్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఆమె ఈ విషయాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక భావోద్వేగ పోస్ట్ ద్వారా పంచుకుంది. ఇది తమ ఇద్దరి పరస్పర నిర్ణయమని ఆమె వెల్లడించింది. తమ మధ్య ఉన్న బంధం నిజమైనదే అయినప్పటికీ, విజయ్ కార్తీక్‌ను జీవిత భాగస్వామిగా ఊహించుకోలేకపోయానని, అందుకే విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని ఆమె పేర్కొంది.

Bobby Kolli: మెగాస్టార్ చిరంజీవి మెచ్చిన హీరో నవీన్‌ పొలిశెట్టి : దర్శకుడు బాబీ కొల్లి

Bobby Kolli: మెగాస్టార్ చిరంజీవి మెచ్చిన హీరో నవీన్‌ పొలిశెట్టి : దర్శకుడు బాబీ కొల్లిసంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రం.. కడుపుబ్బా నవ్వించడమే కాకుండా, భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో హృదయాలను హత్తుకొని సంక్రాంతి విన్నర్ గా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం రాత్రి హైదరాబాద్ లోని రామానాయుడు స్టూడియోలో విజయోత్సవ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రముఖ నిర్మాత, టీఎఫ్‌డీసీ చైర్మన్ దిల్ రాజు, ప్రముఖ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

Watch More Videos

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణ

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణహైదరాబాద్: భారతదేశంలో రేడియాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ రంగం వృద్ధిలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రజల ఆయుర్దాయం పెరగడం, ఆరోగ్య స్పృహ మెరుగుపడటం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల విస్తరణ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా సకాలంలో, కచ్చితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే డయాగ్నోస్టిక్స్ అవసరం ఎంతగానో పెరిగింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్సలోనూ, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలలోనూ స్కానింగ్ కీలకం కావడంతో... మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న పట్టణాల్లోనూ నాణ్యమైన వైద్యసేవలను అందించగల అధునాతన సాంకేతికత అవసరం ఏర్పడింది

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గం

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గంమిరియాలు వంటకాలలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అవి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయిని వైద్యులు చెపుతారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. దగ్గు, జలుబు వంటివి దరిచేరకుండా ఉండాలంటే మిరియాల పొడి, శొంఠి పొడి, తేనె కలిపిన మిశ్రమం రెండు రోజులకోసారి చెంచా చొప్పున తీసుకోవాలి. దంత సమస్యలకు మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమం తీసుకుంటే చక్కని పరిష్కారం కనిపిస్తుంది. మిరియాల వల్ల జీర్ణక్రియ కూడా సక్రమంగా ఉంటుంది. శరీరంలో అధిక కొవ్వు తగ్గించాలంటే మిరియాల రసం తాగితే ఫలితం వుంటుంది. గొంతు గరగరగా వుంటే గోరువెచ్చని పాలలో కాస్త మిరియాల పొడి, చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

Marua leaves: మరువా తులసి ఔషధ గుణాలు.. ఇంట్లో వుంటే పాములు రావట!

Marua leaves: మరువా తులసి ఔషధ గుణాలు.. ఇంట్లో వుంటే పాములు రావట!మరువా తులసిలో పలు ఔషధ గుణాలున్నాయి. మరువా ఆకులలో పొటాషియం, కార్బోహైడ్రేట్లు, పీచు పదార్థం, ప్రోటీన్, విటమిన్ సి, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. అదనంగా, ఇవి ఇనుము, విటమిన్ బి6, మెగ్నీషియంను శరీరానికి అందిస్తాయి. మరువా ఆకులలో ఉండే అధిక పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియకు, పేగుల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది, ఇది సులభంగా జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగులను నిర్వహించడానికి తోడ్పడుతుంది. మరువా తులసి ఆకులను ఉపయోగించడం వల్ల వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

ప్రియాంక మోహన్‌తో కలిసి హైదరాబాద్‌లో ఒకే రోజు 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించిన కుషల్స్ ఫ్యాషన్ జ్యువెలరీ

ప్రియాంక మోహన్‌తో కలిసి హైదరాబాద్‌లో ఒకే రోజు 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించిన కుషల్స్ ఫ్యాషన్ జ్యువెలరీహైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్ మరియు వెండి ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన కుషల్స్, నేడు హైదరాబాద్‌లో 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బ్రాండ్ విస్తరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. కొండాపూర్ స్టోర్‌లో భారీ ప్రారంభోత్సవ వేడుక జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆకర్షణను మరియు ఉత్సాహాన్ని జోడిస్తూ, ఈ వేడుకలో ప్రముఖ దక్షిణ భారత అందాల నటి మరియు దక్షిణ భారతదేశం కోసం కుషల్స్ యొక్క కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ప్రియాంక మోహన్ హాజరయ్యారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com