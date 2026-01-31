భాష కూడా ప్రేమ లాంటిదే... మరో భాషను ద్వేషించాల్సిన పనిలేదు : కమల్ హాసన్
భాష కూడా ప్రేమ వంటిదేనని, అందువల్ల మరో భాషను ద్వేషించాల్సిన అవసరం లేదని మక్కల్ నీది మయ్యం అధ్యక్షుడు, సినీ హీరో, రాజ్యసభ సభ్యుడు కమల్ హాసన్ అన్నారు. తమిళనాట హిందీ భాషను బలవంతంగా రుద్దేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తుందంటూ డీఎంకే ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తోంది. ఇది వివాదంగా మారింది. ఈ వివాదంపై కమల్ హాసన్ స్పందించారు.
భాష పట్ల ప్రేమ ఉండాలి కానీ అది విషపూరితంగా (టాక్సిక్) మారకూడదని, ఏ భాషనూ ఎవరిపైనా బలవంతంగా రుద్దరాదన్నారు. 'ప్రేమ అనేది రెండు వైపులా ఉండాలి. నా భాష నా సాంస్కృతిక గర్వం. నా భాషను ప్రేమించడానికి నేను మరో భాషను ద్వేషించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇతరులు నా భాషను ప్రేమించాలంటే నేను వారి భాషను గౌరవించాలి. కానీ దాన్ని బలవంతంగా రుద్దకూడదు. ఏది నేర్చుకోవాలో నిర్ణయించుకునే ఎంపిక ప్రజలకే వదిలేయాలి.. భాష కూడా ప్రేమ లాంటిదే' అని కమల్ హాసన్ వివరించారు.
బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం విభజన రాజకీయాలు చేస్తోందని, హిందీని బలవంతంగా రుద్దుతోందని కమల్ హాసన్ గత వారం తన పార్టీ సమావేశంలో ఆరోపించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా తన వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, 'నేను 27 ఏళ్ల వయసులో హిందీ నేర్చుకున్నాను. ఎవరూ నాపై బలవంతం చేయలేదు. నా స్నేహితులు నన్ను ఆటపట్టిస్తూ తిట్టడం ద్వారానే మొదటి హిందీ పదాలు నేర్చుకున్నాను. ఆ రోజు హిందీ నేర్చుకోవడం అనేది నా ఇష్ట ప్రకారం జరిగింది' అని గుర్తుచేసుకున్నారు. భాష కేవలం సమాచార సాధనం మాత్రమే కాదని, అది తన భావోద్వేగం, వ్యక్తీకరణ అని కమల్ పేర్కొన్నారు.