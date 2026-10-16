నిజంగానే ప్రేమ గుడ్డిది : 75 యేళ్ల వృద్ధుడిని పెళ్లనున్న 30 యేళ్ల మహిళ (వీడియో)
ప్రేమ గుడ్డిదంటారు మన పెద్దలు. అది నిజమేనని ఈ ప్రేమ వివాహం రుజువు చేస్తోంది. తాజాగా ఓ ఇన్స్టాలో రీల్స్ చేసే 30 యేళ్ల మహిళ 75 యేళ్ల వృద్ధుడిని ప్రేమించి పెళ్లాడనుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసిన ఈ ప్రేమకథ ఇపుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
యూపీలోని ఔరయ్య జిల్లాకు చెందిన 75 యేళ్ల రాంసుగర్ అనే వృద్ధుడు 30 యేళ్ల రాణి రాజ్పుత్లు ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకునేందుకు నిశ్చితార్థం కూడా చేసుకున్నారు. వివాహం మాత్రం నవరాత్రి వేడుకల్లో జరుగనుంది.
ఇన్స్టాలో రీల్స్ చేసే రాణి.. రాంసుగర్ కుమార్తెను కలిసేందుకు తరచుగా ఆయన ఇంటికి వెళ్లేది. ఈ క్రమంలో రాంసుగర్, రాణిల మధ్య మాటలు కలిసి అది ప్రేమకు దారితీసింది. వారు ఇపుడు చివరకు ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకోనున్నారు.
75 ఏళ్ల వ్యక్తితో 30 ఏళ్ల యువతి పెళ్లి.. ఉత్తరప్రదేశ్లో హాట్ టాపిక్గా మారిన ప్రేమకథ! అరయ్యా జిల్లాకు చెందిన 75 ఏళ్ల రాంసుగర్, 30 ఏళ్ల రాణి రాజ్పుత్ ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే ఉంగరాల వేడుక పూర్తయ్యిందని, నవరాత్రుల తర్వాత వివాహం జరగనుందని చెబుతున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చేసే రాణి.. రాంసుగర్ కుమార్తెను కలవడానికి తరచూ ఆయన ఇంటికి వెళ్లేదని, అక్కడి నుంచే వీరి పరిచయం ప్రేమగా మారిందని స్థానిక కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. #UttarPradesh #LoveStory #ViralNews #Trending #Auraiya— TeluguBulletin.com (@TeluguBulletin) October 15, 2026