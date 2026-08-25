  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Lover alone with a married woman; locals latched the door from the outside, what happened next?
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (21:58 IST)

వివాహితతో ఏకాంతంగా ప్రియుడు, బైట తలుపుకి గొళ్లెం పెట్టిన స్థానికులు, ఆ తర్వాత?

Doors locked
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (21:58 IST)
google-news
ఎక్కడ లేని విచిత్రాలన్నీ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే జరుగుతుంటాయి. తమ కోడలితో ఓ యువకుడు సన్నిహితంగా వుండటాన్ని చూసిన ఆమె అత్తమామలు వాళ్లిద్దర్నీ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు. పోలీసులకు అప్పగిస్తే వారు చేసిన పనికి అప్పగించినవారు షాక్ తిన్నారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో చూద్దాము. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఖిర్వాన్ దేరాలో 25 ఏళ్ల యువకుడు వివాహితతో వివాహేతర సంబంధం సాగిస్తున్నాడు.
 
వివాహిత తన భర్త, అత్తమామలు లేని సమయం చూసి అతడిని ఇంటికి పిలిచి ఏకాంతంగా గడపటం చేస్తున్నది. ఇది ఇరుగుపొరుగువారు గమనించారు. వివాహితతో గడిపేందుకు యువకుడు ఇంట్లోకి వెళ్లగానే బైట తలుపువేసి తాళం పెట్టేసి వివాహిత అత్తమామలకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పారు. బైట చప్పుడు విన్న వివాహిత తలుపు తీసి యువకుడిని తప్పించే ప్రయత్నం చేసింది.
 
కానీ బైట తాళం పెట్టి వుండటంతో ప్రియుడిని బీరువాలో దాచిపెట్టింది. ఇంతలో ఇంటికి చేరుకున్న వివాహిత కుటుంబీకులు తాళం తీసి ఇల్లంతా వెతికారు. చిట్టచివరికి అతడు బీరువాలో దాక్కున్నాడని గుర్తించి బైటకు లాగి కర్రలు, చెప్పులతో చితక్కొట్టారు. ప్రియుడిని వివాహిత అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా ఆమెకి కూడా దేహశుద్ధి చేసారు. అనంతరం అతడిని పోలీసు స్టేషనులో అప్పగించారు. శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించాడని ఆ యువకుడిపై చలాన్ జారీ చేసి అతడిని విడుదల చేసారు పోలీసులు. స్త్రీపురుషులు ఒకరికొకరు ఇష్టపడి కలిస్తే అది తప్పు కాదని ఆ యువకుడి తరపువారు అనడం కొసమెరుపు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
బోల్ట్ Ace 5G, Evoతో స్మార్ట్‌ఫోన్ సెగ్మెంట్‌లో ప్రవేశం

Dhanush: ఇరుముడి నటి నక్షత్రను వీడియో కాల్‌లో ధనుష్ ప్రశంస, రష్మిక కితాబు

Dhanush: ఇరుముడి నటి నక్షత్రను వీడియో కాల్‌లో ధనుష్ ప్రశంస, రష్మిక కితాబుతెలుగు చిత్రం ఇరుముడి లో నటించిన బేబి నక్ష్రత మలయాళీ. ఆమె చేసిన రీల్స్ చూసి దర్శకుడు శివ నిర్వాణ సినిమాలోకి తీసుకున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా విజయాన్ని సాధిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆమె నటనకు ప్రశంసలు దక్కాయి. దానితో తమిళ నటుడు ధనుష్ ను కూడా ఆకట్టుకుంది. సూపర్‌స్టార్ ధనుష్ యువ నటి నక్షత్రకు ఫోన్ చేసి, ఆమె అద్భుతమైన నటనను ప్రశంసించారు. ఆమె నటన చాలా అద్భుతంగా, అందంగా ఉందని అన్నారు.

Kiku chiranjeevi: మా ఫ్లెక్సీలను తీసేసి డబ్బింగ్ సినిమా ఫ్లెక్సీలు పెడుతున్నారు : కికు యనమల

Kiku chiranjeevi: మా ఫ్లెక్సీలను తీసేసి డబ్బింగ్ సినిమా ఫ్లెక్సీలు పెడుతున్నారు : కికు యనమలకికు యనమల, కశిష్ ఖాన్ జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "చిరంజీవి". ఈ చిత్రంలో ఈశ్వరి రావు, తనికెళ్ల భరణి, శ్రీకాంత్ భరత్, వైవా రాఘవ ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను కికు ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై దీప్తి నడిమింటి నిర్మిస్తున్నారు. శుభ సాయి వెంకట్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. "చిరంజీవి" సినిమా ఈ నెల 28న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ ను ఘనంగా నిర్వహించారు.

Thammareddy Bharadwaja :పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. అలా కొత్త సినిమా మేకింగ్ లో ఇబ్బందులు దాటాం

Thammareddy Bharadwaja :పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. అలా కొత్త సినిమా మేకింగ్ లో ఇబ్బందులు దాటాంవంద మంది న్యూ టాలెంట్ టాలీవుడ్ కు పరిచయం చేసిన చిత్రమే కొత్త సినిమా. సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు డైలాగ్స్, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. సోమవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా 'వై ఇన్ హైదరాబాద్ వై నాట్ ఇన్ అవర్ ప్లేస్' ఈవెంట్ పలువురు దర్శక నిర్మాతలు అతిథులుగా ఘనంగా నిర్వహించారు.

మనసుని హత్తుకునే మాటలు, మ్యూజిక్ తో జగమే సంగీతం' ట్రైలర్‌

మనసుని హత్తుకునే మాటలు, మ్యూజిక్ తో జగమే సంగీతం' ట్రైలర్‌నూతన తెలుగు ప్రైమ్ ఒరిజినల్ సిరీస్ 'జగమే సంగీతం'. ఈ సిరీస్‌ ట్రైలర్‌ను తాజాగా విడుదల చేశారు. ఈ స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్ ఒరిజినల్ హిందీ సిరీస్ 'బందిష్ బాండిట్స్' స్ఫూర్తితో రూపొందించారు. ఈ సిరీస్ కుటుంబం, సంప్రదాయం, ఆత్మశోధనకు సంబంధించిన ఒక హృద్యమైన కథను మన కళ్ళ ముందు ఆవిష్కరిస్తుంది. ఇందులో వారసత్వం, ప్రేమ, స్వీయ వాణిని కనుగొనడం గురించిన కథకు కర్ణాటక సంగీతం శాశ్వత సౌందర్యం భావోద్వేగ ప్రధానాంశంగా నిలుస్తుంది.

అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ సినిమా హైవాన్ ట్రైలర్ రిలీజ్

అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ సినిమా హైవాన్ ట్రైలర్ రిలీజ్అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ రూపొందిస్తున్న సినిమా "హైవాన్". సరికొత్త థ్రిల్లర్ గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీతో ఫస్ట్ టైమ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో నటిస్తున్నారు అక్షయ్ కుమార్. "హైవాన్" సినిమా సెప్టెంబర్ 11న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది.