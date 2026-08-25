వివాహితతో ఏకాంతంగా ప్రియుడు, బైట తలుపుకి గొళ్లెం పెట్టిన స్థానికులు, ఆ తర్వాత?
ఎక్కడ లేని విచిత్రాలన్నీ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే జరుగుతుంటాయి. తమ కోడలితో ఓ యువకుడు సన్నిహితంగా వుండటాన్ని చూసిన ఆమె అత్తమామలు వాళ్లిద్దర్నీ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు. పోలీసులకు అప్పగిస్తే వారు చేసిన పనికి అప్పగించినవారు షాక్ తిన్నారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో చూద్దాము. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఖిర్వాన్ దేరాలో 25 ఏళ్ల యువకుడు వివాహితతో వివాహేతర సంబంధం సాగిస్తున్నాడు.
వివాహిత తన భర్త, అత్తమామలు లేని సమయం చూసి అతడిని ఇంటికి పిలిచి ఏకాంతంగా గడపటం చేస్తున్నది. ఇది ఇరుగుపొరుగువారు గమనించారు. వివాహితతో గడిపేందుకు యువకుడు ఇంట్లోకి వెళ్లగానే బైట తలుపువేసి తాళం పెట్టేసి వివాహిత అత్తమామలకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పారు. బైట చప్పుడు విన్న వివాహిత తలుపు తీసి యువకుడిని తప్పించే ప్రయత్నం చేసింది.
కానీ బైట తాళం పెట్టి వుండటంతో ప్రియుడిని బీరువాలో దాచిపెట్టింది. ఇంతలో ఇంటికి చేరుకున్న వివాహిత కుటుంబీకులు తాళం తీసి ఇల్లంతా వెతికారు. చిట్టచివరికి అతడు బీరువాలో దాక్కున్నాడని గుర్తించి బైటకు లాగి కర్రలు, చెప్పులతో చితక్కొట్టారు. ప్రియుడిని వివాహిత అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా ఆమెకి కూడా దేహశుద్ధి చేసారు. అనంతరం అతడిని పోలీసు స్టేషనులో అప్పగించారు. శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించాడని ఆ యువకుడిపై చలాన్ జారీ చేసి అతడిని విడుదల చేసారు పోలీసులు. స్త్రీపురుషులు ఒకరికొకరు ఇష్టపడి కలిస్తే అది తప్పు కాదని ఆ యువకుడి తరపువారు అనడం కొసమెరుపు.