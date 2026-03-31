భార్యను హత్య చేసిన పరారైన భర్త... పోలీసులకు పట్టించిన గ్యాస్ బుకింగ్
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ వ్యక్తిన తన భార్యను హత్య చేసి పారిపోయాడు. నాలుగేళ్ల తర్వాత గ్యాస్ బుకింగ్ చేసి పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, సందీప్ తోమర్ అనే మాజీ ఆర్మీ కెప్టెన్ 2013లో పంజాబ్లోని అబోహర్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో తన భార్యను హత్య చేశాడు. తొలుత ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ పోలీసుల దర్యాప్తులో అసలు నిజం వెల్లడైంది.
ఈ కేసులో కోర్టు ఆయనను ముద్దాయిగా నిర్ధారించి, గత 2014లో జైలుశిక్ష విధించింది. 2019లో అతడికి బెయిల్ రావడంతో బయటకు వచ్చాడు. ఆ తర్వాత 2022లో హైకోర్టు అప్పీల్ పిటిషన్ను కొట్టివేసినప్పటికీ అతను జైలు అధికారులకు లొంగిపోలేదు. పైగా, అప్పటి నుంచి పరారీలో ఉండసాగాడు. ఈ క్రమంలో తన గుర్తింపు, లొకేషన్లు మార్చుతూ తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడు. సందీప్ తోమర్ను అరెస్టు చేసేందుకు పంజాబ్ పోలీసులు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
అతడి పాన్ కార్డుతో అనుసంధానమై ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాను పోలీసులు ట్రేస్ చేయగా, ఈ ఖాతా ద్వారా తోమర్ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పాండుర్నాలో ఒక ఎల్పీజీ గ్యాస్ బుక్ చేసినట్టు గుర్తించారు. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఆ గ్యాస్ ఏజెన్సీని సంప్రదించి, అతడి వివరాలు సేకరించారు. ఆ తర్వాత పాండుర్నాలోని ముద్దాయిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచి జైలుకు పంపించారు.