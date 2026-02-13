Lucknow: హిట్ అండ్ రన్ కేసు.. ఆరేళ్ల చిన్నారి మృతి.. ఐదుగురికి గాయాలు
లక్నోలోని బంత్రా ప్రాంతంలో విషాదకరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. కాన్పూర్ రోడ్డులోని హనుమాన్ ఆలయం సమీపంలో రోడ్డు పక్కన నిలబడి ఉన్న పాదచారులపైకి వేగంగా వచ్చిన కారు దూసుకెళ్లడంతో ఆరేళ్ల చిన్నారి మృతి చెందగా, ఐదుగురు గాయపడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. 12వ తరగతి విద్యార్థి వీడ్కోలు పార్టీ నుండి తిరిగి వస్తున్న మారుతి స్విఫ్ట్ వాహనం నడుపుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కారు మొదట ఆటో రిక్షాను ఢీకొట్టి, ఆపై సమీపంలో నిలబడి ఉన్న వ్యక్తులపైకి దూసుకెళ్లి, వారిని రోడ్డుపైకి విసిరివేసింది.
ఈ సంఘటనలో ఇద్దరు మహిళలు, ఇద్దరు పిల్లలు సహా గాయపడిన వారిని సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆరేళ్ల బాలుడు చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో మరణించాడని వైద్యులు ప్రకటించగా, మిగిలిన వారికి వైద్య సంరక్షణ కొనసాగుతోంది. విచారణ చర్యలు ప్రారంభించామని, బాధితుడి కుటుంబానికి సమాచారం అందించామని పోలీసులు ధృవీకరించారు.
కారు అతివేగంగా కదులుతూనే ఉండగా, కొద్దిసేపటికే నియంత్రణ కోల్పోయి పాదచారులను ఢీకొట్టిందని సంఘటన స్థలంలో ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో, తరువాత జరిగిన గందరగోళ క్షణాలను చూపించే సీసీటీవీ ఫుటేజ్లు, ప్రమాదానికి సంబంధించిన అనేక వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి
సంఘటన స్థలంలో గుమిగూడిన ఒక గుంపు కారులో ఉన్న ఒక మహిళను పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించింది. గౌరవ్ సింగ్గా గుర్తించబడిన టీనేజర్ డ్రైవర్ను చట్ట అమలు అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీడ్కోలు పార్టీ నుండి తిరిగి వస్తున్న బృందంలో అతను కూడా ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.