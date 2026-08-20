భార్యను, సోదరిని చంపేశాను.. ఆత్మహత్యకు ముందు వ్యక్తి వాట్సాప్ స్టేటస్
లక్నోలో గురువారం దారుణమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉద్యోగి ఒకరు తన భార్యను హతమార్చి, ఆ తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వచ్చి తన సోదరిని కూడా చంపి, చివరకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
నిందితుడిని మానస్ వాజ్పేయిగా గుర్తించారు. అతను మధ్యాహ్నం సమయంలో గోమతీ నగర్ ప్రాంతంలోని ఒక ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ శాఖ బయట తన భార్య దివ్యా మిశ్రాను కాల్చి చంపినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
వివరాల్లోకి వెళితే.. 38 ఏళ్ల వాజ్పేయి తన భార్య పనిచేస్తున్న బ్యాంక్ బయటకు ఆమెను పిలిపించి, కొద్దిసేపు మాట్లాడాడు. ఆ తర్వాత ఆమెపై కాల్పులు జరిపి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఆమెను చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే ఆమె మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.
ఈ దంపతులకు వివాహమై సుమారు 12 ఏళ్లు అయ్యింది, కానీ గత ఏడాది కాలంగా వారు విడివిడిగా ఉంటున్నట్లు సమాచారం. మిశ్రా గత ఏడాదే విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారని పోలీసులకు తెలిసింది. పోలీసులు ఆ ఘటనపై స్పందిస్తుండగానే, ఒక వ్యక్తి తన సోదరిని చంపి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడన్న మరో సమాచారం వారికి అందింది. తన భార్య, సోదరిని చంపి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తి మానస్ వాజ్పేయి అని ఆ తర్వాత నిర్ధారించబడింది
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నిందితుడు తన 28 ఏళ్ల సోదరి శివ వాజ్పేయిని వారి ఇంట్లోనే కాల్చి చంపి, ఆ తర్వాత తనపై తాను కాల్పులు జరుపుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం. వారి ఇంట్లో మూడు తుపాకులు లభ్యమయ్యాయని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో మరో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆత్మహత్యకు ముందు వాజ్పేయి తాను తన భార్యను, సోదరిని చంపినట్లు వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టాడు.