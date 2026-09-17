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  4. Lucknow Man Hits Girlfriend With Car After Fight, Drags Her On Bonnet & Runs Over
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (08:47 IST)

మరో యువతితో కనిపించిన ప్రియుడు.. నిలదీసినందుకు ప్రియురాలిని కారు బానెట్‌పై ఈడ్చుకెళ్లాడు (వీడియో)

car bannet, girlfriend
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (08:47 IST)
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ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని లక్నోలో దారుణం జరిగింది. తన ప్రియుడు మరో యువతితో కనిపించడంతో  ప్రియురాలు జీర్ణించుకోలేక ప్రియుడిని నిలదీసింది. దీంతో ఆగ్రహించిన ప్రియుడు.. ప్రియురాలినా కారు బానెట్‌పై ఈడ్చుకెళ్లాడు. దీంతో ఆ యువతి తీవ్రంగా గాయపడింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. కారు నంబర్ ఆధారంగా నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు. 
 
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, లక్నోలోని గోమతి నగరులో ఉన్న జనేశ్వర్ మిశ్రా పార్కుకు ఓ యువకుడు తన స్నేహితురాలితో కలిసి వచ్చాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న అతని ప్రియురాలు అక్కడికి చేరుకుని అతడిని నిలదీసింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ వాగ్వాదం నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఆ యువకుడు హడావుడిగా తన కారు ఎక్కి అక్కడి నుంచి వేగంగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు.
 
అయితే, అతడిని ఆపే ప్రయత్నంలో ఆ యువతి కారుకు అడ్డంగా నిలబడింది. అయినప్పటికీ అతను కారును ఆపకుండా ముందుకు పోనివ్వడంతో ఆమె బానెట్‌పై పడిపోయింది. "నేను చావను. నీకు ఇష్టం వచ్చింది చేసుకో. కారు ఆపు" అని గట్టిగా అరుస్తూ, ఆమె బానెట్‌ను చేతులతో బాదుతున్న దృశ్యాలు వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
 
మొదట నెమ్మదిగా కారును నడిపిన ఆ యువకుడు, కాసేపటి తర్వాత వేగం పెంచాడు. దీంతో ఆమె బానెట్ పైనుంచి కిందపడిపోయింది. వెంటనే అతను కారుతో సహా అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ ఘటనలో గాయపడిన యువతిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాధితురాలి తరపున పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. కారు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఆధారంగా నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ వివరాలను ఎన్డీటీవీ తన కథనంలో వెల్లడించింది.

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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