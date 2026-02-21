Madam Zeher: ఢిల్లీలో లేడీ డాన్ అరెస్ట్.. పగలు ఆ పని.. రాత్రి వేరే పని
ఢిల్లీలో లేడీ డాన్ గుట్టు రట్టు అయ్యింది. పగలు బ్యూటీ పార్లర్ నడుపుతూ, రాత్రిపూట డ్రగ్స్ సిండికేట్ను శాసిస్తున్న ఈమెను గ్యాంగ్స్టర్లు మేడమ్ జహర్ అని పిలుస్తారు. ఇటీవల మహిపాల్పూర్ ఫ్లైఓవర్ వద్ద భారీగా డ్రగ్స్ పట్టుబడిన కేసు దర్యాప్తులో ఈమె పేరు పోలీసులకు పదే పదే వినిపించడంతో.. విచారణలో షాకింగ్ నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో ఆమెను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈశాన్య ఢిల్లీలో బ్యూటీ పార్లర్ నడుపుతున్న ఖుస్నుమానే ఆ లేడీ డాన్ అని తేలింది. బ్యూటీ పార్లర్ను అడ్డం పెట్టుకుని ఆమె ఈ అక్రమ వ్యాపారాన్ని ఏళ్లుగా కొనసాగిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఖుస్నుమాకు లారెన్స్ బిష్ణోయ్, హషీమ్ బాబా ముఠాలకు ఆయుధాలు సరఫరా చేసే బాబీ కబూతర్ అలియాస్ మహ్ఫూజ్తో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. పాకిస్థాన్ ఐఎస్ఐతో సంబంధమున్న ఆయుధాల డీలర్ సలీమ్ పిస్టల్ నుంచి బాబీ ఆయుధాలు సేకరిస్తున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.
పంజాబీ గాయకుడు సిద్ధూ మూసేవాలా హత్య, నటి దిశా పటానీ ఇంటిపై కాల్పుల ఘటనల్లో బాబీ సరఫరా చేసిన ఆయుధాలనే వాడినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. పక్కా సమాచారంతో దిల్లీ పోలీసుల స్పెషల్ సెల్ విభాగం ఖుస్నుమా, బాబీ కబూతర్తో పాటు మరో ఇద్దరిని అరెస్టు చేసింది. ఈ ముఠా ఆర్థిక మూలాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.