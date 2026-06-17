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  4. Madhura : 21-year-old Abhigyan Gupta died of electric shock
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (07:42 IST)

బిడ్డ చనిపోయాడని తెలిసినా సీపీఆర్ చేస్తూ 'లే నాన్నా. నా కోసం లే' అంటూ తండ్రి కన్నీరు (వీడియో)

madura youth - father cpr
BY: ఠాగూర్
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (07:39 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (07:42 IST)
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ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం, మధురలోని బృందావనంలో తాజాగా విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. బృందావనం చూసేందుకు తన కుటుంబ సభ్యులతో వెళ్లిన ఓ యువకుడు.. విద్యుదాఘాతానికి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. తన బిడ్డ చనిపోయాడని తెలిసినా కన్నతండ్రి సీపీఆర్ చేస్తూ 'లే నాన్నా... నా కోసం లే' అంటూ కన్నీటిపర్యంతమయ్యాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. 
 
తాజాగా బృందావనాన్ని సందర్శించేందుకు ఓ కుటుంబం వెళ్లింది. వారిలో 21 యేళ్ల యువకుడు కూడా ఉన్నాడు. ఆలయం బయట చెప్పులు విడుస్తూ పక్కనే ఉన్న కూలర్‌ను పట్టుకున్నాడు. దీంతో కరెంట్ షాక్ కొట్టడంతో ఆ కూలర్‌కు అతుక్కునిపోయాడు. ఇది గమనించి కుమారుడిని రక్షించేందుకు తండ్రి అనిల్ ప్రయత్నించగా, కూలర్‌తో పాటు ఆ యువకుడు కూడా కప్పకూలి కిందపడిపోయాడు. 
 
ఆ వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్టు వైద్యులు నిర్ధారించారు. మృతుడిని అభిజ్ఞ్యాన్ గుప్తగా గుర్తించారు. కొడుకు చనిపోయాడని తెలిసినా సీపీఆర్ చేస్తూ 'లే నాన్న... నా కోసం లే' అంటూ ఆ తండ్రి బోరున విలపిస్తున్న దృశ్యం ప్రతి ఒక్కరిని కంటతడిపెట్టించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు  సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 


 
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ఠాగూర్

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