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  4. madhya pradesh : 65 year old man dies after gutkha spit from third floor bolcony of his house come into contact with a high voltage power line
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 25 October 2026 (19:54 IST)

గుట్కా నమిలి విద్యుత్ హైటెన్షన్ వైరుపై ఉమ్మి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వృద్ధుడు

gutka spit - man dies
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (19:54 IST)
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మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్‌లో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. 65 యేళ్ల వృద్ధుడు ఒకరు గుట్కా నమిలి 11 కేవీ హైటెన్షన్ విద్యుత్ వైర్లపై ఉమ్మివేశాడు. దీంతో ఒక్కసారిగా విద్యుత్ ప్రసారమై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విదీషా జిల్లా గంజ్‌బసోడా అనే ప్రాంతానికి చెందిన ప్రభులాల్ గుప్తా గాయత్రీ నగర్‌లో సొంత ఇంటి భవనం మూడో అంతస్తు బాల్కనీలో నిలబడి గుట్కా నమలడంతో వచ్చిన ఉమ్మిని కింద ఉన్న కరెంట్ వైర్లపై ఊశాడు. క్షణాల్లో విద్యుత్ ప్రసారం  కావడంతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఛత్తర్‌పూర్ ప్రాంతానికి చెందిన ప్రభులాల్ గుప్తా గత పదేళ్లుగా అదే ఇంటిలో అద్దెకు ఉంటున్నాడు. ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో విషాదచాయలు అలముకున్నాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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