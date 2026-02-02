ఆవుపై అత్యాచారం.. వీడియో వైరల్... స్థానికుల విధ్వంసం
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. బేతుల్ జిల్లాలో ఓ కామాంధుడు ఆవుపై అత్యాచారానికి తెగబడ్డాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అయింది. ఈ వీడియోను చూసిన స్థానికులు ఆగ్రహంతో రెచ్చిపోయి, విధ్వంసం సృష్టించారు. నిందితుడి షాపుకు నిప్పు పెట్టారు. దీంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పేలా ఉండటంతో పోలీసులను భారీగా మొహరించారు.
బేతుల్ జిల్లాలో ఒక వ్యక్తి తాను పెంచుకుంటున్న ఆవుపైనే లైంగికదాడికి పాల్పడుతున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో స్థానికులు, హిందూ సంఘాలు ఆగ్రహంతో ఊగిపోయాయి. కొందరు ఆందోళనకారులు దామ్జీపురా ప్రాంతంలోని నిందితుడికి సంబంధించిన పంక్చర్ షాపుతో పాటు మరో ఏడు దుకాణాలకు నిప్పు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఎలక్ట్రికల్, సెలూన్, మొబైల్ స్టోర్లకు కూడా మంటలు వ్యాపించాయి. నాలుగు కార్లు, నాలుగు బైకులతో పాటు ఒక ఇంటిని కూడా ఆందోళనకారులు ధ్వంసం చేసారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది వచ్చి మంటలను ఆర్పేసేలోపు లక్షలాది రూపాయల ఆస్తినష్టం సంభవించింది.
ఘటన తీవ్రతను గుర్తించిన పోలీసులు తక్షణం రంగంలోకి దిగి భారీ సంఖ్యలో పోలీసులను మొహరించారు. అలాగే, నిందితుడుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేవలం వదంతుల వల్లే హింస చెలరేగిందని, అల్లర్లకు పాల్పడిన వారిని గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ వీరేంద్ర జైన్ వెల్లడించారు. శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు పొరుగు జిల్లాల నుంచి అదనపు బలగాలను కూడా రప్పించినట్టు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో పరిస్థితి అదుపులోనే ఉన్నప్పటికీ ఉద్రిక్తత కొనసాగుతోంది. జనం సంయమనం పాటించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. అటు ఆవుపై జరిగిన అఘాయిత్యంపై ఇటు జరిగిన ఆస్తి నష్టంపై పోలీసులు వేర్వేరుగా కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.